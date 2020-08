Een circulaire en eerlijke productieketen opzetten in India: zo doet Reweave het

Een circulaire productieketen: het is een droom voor vele duurzame bedrijven. Wie in de mode werkt weet echter hoeveel schakels er in een productieketen zitten en hoeveel voeten het in de aarde heeft om überhaupt circulair te werken. Reweave, een programma van Enviu, richt zich op het bouwen van een circulaire productieketen in de textielindustrie. FashionUnited spreekt met programmamanager Marieke Lenders over hoe dit in zijn werk gaat.

Een korte introductie van Reweave: “Het doel van Reweave is het bouwen van duurzame bedrijven die bijdragen aan een eerlijke en circulaire productieketen. De meeste initiatieven om de textielindustrie te verduurzamen zijn gericht op de consument. Dit terwijl de grootste impact gemaakt kan worden in de productieketen. Hier zien we veel verlies van kostbare resources en slechte werkomstandigheden. Onze aanpak is gericht op systeem verandering, waarbij we al vanaf grondstof en ontwerp uitzoeken hoe wij de impact op mens en planeet kunnen verminderen.”

Reweave bestaat inmiddels uit vier start- en scale-up’s, maar het begon allemaal met Khaloom. Het programma is vooral actief in India. Reweave, een programma van Enviu, herkende al snel dat het in India een grote impact kon maken. India is namelijk een van de grootste productielanden met betrekking tot textiel en kleding, waarbij het productieproces vaak erg vervuilend is en ten koste gaat van mensen in de productieketen. Het programma onderzocht de uitdagingen in de sector en werkte samen met partners aan circulaire bedrijfsmodellen. “We willen iets aan de situatie in India doen door duurzame bedrijven te bouwen die laten zien dat eerlijke en circulaire productie mogelijk is.”

Khaloom werd als eerste bedrijf opgezet in India met het doel textielafval te upcyclen naar high-end stoffen. “In India heb je een lokale ambachtsector met ‘handicrafts’, maar aan de andere kant ook een grote hoeveelheid afval in de textielindustrie.” Khaloom maakt door middel van handweven high-end stoffen van gerecyclede garens. Bij het gebruik van gerecyclede garens in een geautomatiseerd proces valt de kwaliteit van de stof terug, zo vertelt Lenders. Dit gebeurt omdat de textuur moeilijk te gebruiken is tijdens het weven. omdat het een moeilijke textuur is. Door te handweven kan beter gebruik gemaakt worden van deze garens. “We behouden niet alleen de traditionele ambacht in het land, maar lossen hierdoor ook het afvalprobleem op,” aldus Lenders.

Na Khaloom ontstonden nog drie andere start- en inmiddels scale-up’s. Een daarvan is Upset. Dit bedrijf gebruikt een revolutionaire technologie dat katoenafval weer naar vezels van hoogwaardige kwaliteit kan brengen. Het is een speciale bio-based recycling technologie met enzymen en in plaats van het vervezelen van materialen, ontspint het eigenlijk de stof. De meeste recycling technieken voor katoen draaien rondom mechanisch recyclen waardoor de vezel korter en slechter wordt of recyclen vezels met behulp van chemicaliën.

Khaloom heeft al met diverse merken samengewerkt voor de productie duurzame kleding. Denk aan Ronald van der Kemp, Summerhouse, Studio Elsien Gringhuis, Suitsupply en The Nadhi. “We werken het liefst samen met merken die ook de noodzaak zien van een duurzame productieketen. Die meer op slow fashion zitten, tijdloos design en circulariteit in hun eigen gedachtengoed hebben. We willen juist met vooruitstrevende merken werken,” zo vertelt Lenders. Voor het future proof productionhouse wat Reweave aan het opzetten is, werkt het bedrijf ook samen met Hacked_by, van het Nederlandse ontwerpduo Alexander Slobbe en Francisco van Benthum. “Zij zien: aan de ene kant moeten we van het afval wat maken en aan de andere kant staan we (Reweave, red.) ook voor eerlijke productie. We werken nu met hen samen aan de productie van stoffen.”

Lenders erkent dat duurzaamheid en circulariteit niet makkelijk zijn om te implementeren. “Wij zijn begonnen met een schone lei, dan is het makkelijker om het goed te doen. Vergis je niet; het is dan nog steeds moeilijk. Maar als een groot, log bedrijf is het nog veel moeilijker.” Ze vertelt dat Reweave juist daarom ook een gehele productieketen op wil zetten, zodat het kan laten zien dat het anders kan en bedrijven kan helpen te verduurzamen. “Meer en meer merken willen anders gaan produceren en realiseren dat ze een traceerbare keten nodig hebben.” Reweave wil voor die bedrijven de aangewezen partner zijn.

Hoe ziet de toekomst eruit voor Reweave en de diverse ventures? “We hebben natuurlijk een visie en daaruit ontstaan ideeën. Maar we kijken ook wat er leeft in de markt en of we daaraan kunnen bijdragen.” Zo bekijkt Reweave de opties om ook andere duurzame materialen te implementeren in de bedrijven. “Recyclen is natuurlijk belangrijk voor de industrie, maar er zijn ook veel natuurlijke materialen die een lagere footprint hebben dan stoffen die traditioneel gezien veel gebruikt worden. Veel van deze natuurlijke materialen kunnen ook lokaal groeien, zoals bijvoorbeeld hennep. Natuurlijke materialen kunnen nog groter worden en ook daar zien wij een rol voor ons.”

“De komende jaren werken we hard om de technologie die de ventures gebruiken op te schalen. Daarnaast werken we actief aan de productiemogelijkheden van nieuwe materialen en verkennen we decentraal produceren. Dat laatste is in India een groot gegeven omdat veel mensen ruraal zitten. Als je daar slimme en circulaire oplossingen voor biedt sla je echt een slag.” Het mag duidelijk zijn dat het opzetten van een eerlijke en circulaire productieketen nogal wat voeten in de aarde heeft, maar Reweave heeft daar het geduld voor. Niet voor niets is het dan ook interessant om de bedrijven en hun ventures de komende tijd in de gaten te houden.

