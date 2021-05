Een derde van schoenen- en kledingbedrijven heeft belastingschuld openstaan

Ruim een derde van schoenen- en kledingbedrijven in Nederland heeft een belastingschuld openstaan, zo meldt ABN AMRO op basis van transactiedata van de bank en data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanwege de pandemie konden bedrijven eerder belastinguitstel aanvragen, maar deze regeling loop op dit moment op 1 juli af. Eerder werd al gehint op een mogelijke faillissementsgolf op het moment dat bedrijven hun belastinguitstel moeten inhalen.

33 procent van de kledingwinkels heeft belastinguitstel aangevraagd en daardoor een belastingschuld uitstaan. Bij de schoenenwinkels zijn is dit zelfs 35 procent zo blijkt uit de gegevens van ABN Amro. Kleding- en schoenwinkels voeren hiermee de lijst aan met het meeste belastingschuld binnen de detailhandel, zo is te lezen.

Kledingwinkels hebben volgens het onderzoek een gemiddelde schuld van 91.000 per bedrijf, bij schoenenwinkels is dit zelfs 115.000. Echter zijn de verschillen tussen bedrijven groot. Zo hebben kleine kledingbedrijven (tot 49 werknemers) een gemiddelde schuld van 44.000 euro, terwijl grote kledingbedrijven gemiddeld een schuld hebben van 2 miljoen euro. In de schoenenbranche gaat het om gemiddeld 2,3 miljoen schuld bij grote bedrijven en 37.500 bij kleine bedrijven. ABN Amro benadrukt dat de schuld zwaar weegt op de kleding- en schoenenwinkels. “Kledingwinkels betalen maar liefst 23 maanden aan winst en schoenenwinkels 14 maanden. Uitgesmeerd over de voorgestelde terugbetalingsperiode van 36 maanden is dit gemiddeld respectievelijk 63 en 39 procent van de winst. Dit is fors meer dan in de meeste andere branches in de detailhandel,” aldus het rapport. Deze schatting is gemaakt met de veronderstelling dat de branche weer dezelfde resultaten gaat draaien als in 2019, terwijl deze branches juist hard geraakt zijn door de coronacrisis. Brancheorganisatie INretail waarschuwde eerder al dat veel kleding- en schoenwinkels kampen met liquiditeitsproblemen. De noodkreten komen al langer uit de branche.

Ondanks de flinke percentages in de kleding- en schoenenbranche van bedrijven die een belastingschuld hebben, benadrukt ABN Amro ook dat het niet uit te sluiten is dat een deel van de ondernemers belastinguitstel uit voorzorg heeft aangevraagd. De regeling zou in eerste instantie aflopen op 1 juli, maar op het moment wordt gekeken naar een mogelijke verlenging. Als de regeling toch afloopt in juli, dan moet de belastingschuld vanaf 1 oktober terugbetaald worden. Hiervoor krijgen de ondernemers dan 36 maanden.