Een digitaal tijdperk: Betalen gaat steeds meer via een app of mobiele telefoon

Nederlanders betalen steeds meer via de mobiele telefoon. In 2023 zijn mobiele betalingen toegenomen, zo blijkt uit data van Betaalvereniging Nederland. Bijna vier op de tien betalingen in winkels werden vorig jaar gedaan via de telefoon of smartwatch. In 2022 was dat nog drie op de tien betalingen.

Steeds meer reizigers gebruiken een betaalapp op de telefoon of betaalpas, in plaats van een los kaartje te kopen, zo blijkt uit de data. Niet schokkend, gezien het feit dat de meeste OV-bedrijven in Nederland al jaren geen cash meer accepteren. In juni 2023 werd contactloos in- en uitgecheckt geïntroduceerd. Drie van de tien reizigers maken hier gebruik van.

Het beeld dat steeds meer mensen de mobiel erbij pakken om te betalen in plaats van de telefoon, groeit niet alleen bij bedrijven. Ook onderlinge betalingen gaan elektronisch. Dus niet alleen in winkels of webshops wordt er via een scherm betaald, maar ook wanneer er bijvoorbeeld aan vrienden of familie betalingen worden gedaan. Mobiel betalen is nog nooit zo populair geweest.

Tegelijkertijd blijft contant betalen populair. Vooral onder de ‘kwetsbare groep’ die liever contant betaalt, zoals ouderen, mensen zonder telefoon of pinpas en de mensen die in dit digitale tijdperk steeds meer geconfronteerd worden met digibetisme. Uit de cijfers blijkt ook dat een loyale groep van 20 procent kassabetalingen liever met cash doet. Dit percentage is al jaren hetzelfde gebleven.

Directeur Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland vindt dat cashbetalingen moeten blijven. “Voor het komende jaar staan er weer veel nieuwe ontwikkelingen op stapel, om contant geld goed beschikbaar en bereikbaar te houden, om betalingen binnen de EU verder te harmoniseren, om minder afhankelijk te zijn van niet-Europese aanbieders en om de hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Nederlandse betaalinfrastructuur goed te borgen. Bij de nog steeds toenemende digitalisering van het betalingsverkeer hoort ook extra aandacht voor toegankelijkheid en inclusie, voor mensen die dat niet kunnen bijbenen.”