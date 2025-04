Een gelijk speelveld voor modemerken – maar tegen welke kosten voor de markt?

Hoewel het uitgebreide importheffingenregime van de Amerikaanse overheid beoogt een gelijkwaardiger speelveld te creëren voor modemerken door vrijwel alle belangrijke kledingexporterende landen te bestrijken, worstelt de industrie met een cruciale vraag: tegen welke kosten voor de markt zal deze 'eerlijkheid' worden bereikt? Dit artikel analyseert de potentiële voordelen van een meer uniforme importheffingenstructuur tegen de potentiële kosten voor consumenten, bedrijven van verschillende omvang en de algehele gezondheid van de Amerikaanse modemarkt.

Uitbreiding van importheffingen en het doel van eerlijkheid

De nieuw opgelegde importheffingen zijn gericht op China (125 procent), Vietnam (10 procent), Bangladesh (10 procent) en India (10 procent), waardoor geen enkel belangrijk productiecentrum onaangetast blijft. Het verklaarde doel is, volgens overheidsfunctionarissen, het voorkomen van oneerlijke concurrentievoordelen en het aanmoedigen van langetermijninvesteringen in binnenlandse productie. In theorie kan geen enkel land nu significant onder de prijs van andere landen duiken, puur op basis van een preferentiële behandeling van invoerrechten. Hoewel het beleid preferentiële behandeling voor specifieke landen elimineert, pakt het andere inherente ongelijkheden binnen de markt niet aan, zoals toegang tot kapitaal, schaalvoordelen en bestaande afhankelijkheden van de toeleveringsketen. Daarom is het 'gelijke speelveld' wellicht meer theoretisch dan praktisch.

Bezorgdheid van de industrie en de kostenparadox

Spelers in de industrie, van retailers tot leveranciers, hebben aanzienlijke bezorgdheid geuit, waarbij de American Apparel & Footwear Association (AAFA) alarm sloeg. "Retailers, leveranciers en consumenten draaien allemaal op voor de kosten", aldus AAFA in een verklaring. "En de VS mist de infrastructuur om productie op schaal te absorberen." Dit benadrukt een belangrijke spanning: het bereiken van een meer uniforme importheffingenstructuur kan ten koste gaan van een verhoogde financiële last en operationele verstoring in het hele mode-ecosysteem.

De structurele barrières voor reshoring

Inderdaad, de Amerikaanse kledingproductiesector is in de loop van decennia uitgehold. Tegenwoordig wordt slechts ongeveer 2 procent van de in de VS verkochte kleding in eigen land geproduceerd - en het herstarten van grootschalige productie is niet eenvoudigweg een kwestie van beleid. Binnenlandse productie kampt met hoge arbeidskosten, een tekort aan geschoolde textielarbeiders en een beperkte capaciteit om snel op te schalen. Zelfs in sectoren waar reshoring theoretisch mogelijk zou kunnen zijn - zoals basic T-shirts of denim - zouden de doorlooptijd, kapitaaluitgaven en training die nodig zijn, elke significante verschuiving met jaren vertragen, niet met maanden. Deze structurele beperking doet ernstige twijfels rijzen over de effectiviteit van het beleid bij het bereiken van het gestelde doel om de binnenlandse productie in de nabije toekomst te stimuleren.

De economische afwegingen voor bedrijven

Ondertussen moeten bedrijven moeilijke afwegingen maken, en deze afwegingen vertegenwoordigen aanzienlijke kosten. Sommigen kunnen een deel van de importheffingenlast absorberen om marktaandeel te beschermen, waardoor mogelijk de toch al krappe winstmarges verder onder druk komen te staan. Anderen kunnen de verkoopprijzen verhogen, met het risico van een daling van de vraag en het vervreemden van prijsbewuste consumenten. De markt is bijzonder gevoelig: Amerikaanse consumenten voelen de pijn van de inflatie al, en zelfs een bescheiden stijging van de kledingprijzen met 8 procent zou discretionaire uitgaven kunnen ontmoedigen, wat leidt tot lagere verkoopvolumes. Volgens schattingen uit de industrie kan een standaardartikel van 90 dollar nu tot 97 dollar kosten, met rimpeleffecten in de hele merkpositionering en prijsklassen. Analyse van gegevens over consumentenbestedingen laat zien dat huishoudens met een lager inkomen, die een groter deel van hun budget aan kleding besteden, bijzonder kwetsbaar zijn voor deze prijsstijgingen.

Ongelijke impact en marktconcentratie

Hoewel merken nu te maken hebben met importheffingen op importen uit veel sourcinglanden, variëren de specifieke tarieven aanzienlijk (bijvoorbeeld 125 procent voor China, 10 procent voor Vietnam), en houdt het beleid geen rekening met de verschillende niveaus van operationele veerkracht. Grotere spelers - zoals Nike of Levi's - zijn mogelijk beter in staat om de uitdaging aan te gaan door hun schaal te benutten, contracten met leveranciers te heronderhandelen of logistieke en sourcingstrategieën te verschuiven. Kleinere en middelgrote labels, met name die afhankelijk zijn van krappe marges en minder gediversifieerde toeleveringsketens, zijn kwetsbaarder en kunnen te maken krijgen met existentiële bedreigingen. De importheffingen, hoewel uniform, zouden onevenredig ten goede kunnen komen aan grotere, financieel veerkrachtige merken, waardoor de marktconcentratie mogelijk toeneemt en de concurrentie van kleinere spelers afneemt.

Onbedoelde gevolgen en marktvolatiliteit

Middels de veronderstelde eerlijkheid van universele importheffingen levert mogelijk niet de beoogde voordelen op de lange termijn op. "Dit gaat niet meer om het straffen van China", zei een directeur van een premium modemerk, geciteerd in Vogue. "Het gaat om een strategie die niemand met een haalbare optie achterlaat." De onzekerheid rond het importheffingenbeleid creëert volatiliteit in investeringsbeslissingen, verstoort de langetermijnplanning en kan het consumentenvertrouwen ondermijnen, wat leidt tot onvoorspelbare vraag en marktinstabiliteit. De focus op overleven op korte termijn en kostenbesparingen kan ook innovatie en investeringen in nieuwe technologieën of duurzame praktijken binnen de mode-industrie belemmeren.

De geglobaliseerde aard van de modeproductie

Sommige economen beweren dat de toenemende geglobaliseerde aard van de modeproductie van gelokaliseerde productie een gebrekkige oplossing maakt. "Het systeem is niet kapot vanwege importheffingen - het is fragiel omdat het nooit is gebouwd om zelfvoorzienend te zijn in de VS", schreef een contributor aan Fashion Dive. Dit perspectief benadrukt de inherente complexiteit van de geglobaliseerde mode-industrie en suggereert dat importheffingen mogelijk een ineffectief instrument zijn om diepere structurele problemen aan te pakken.

Eerlijkheid afwegen tegen levensvatbaarheid van de markt

Voorlopig past de sector zich aan onder druk. Merken moeten zich aanpassen - niet alleen aan de directe economische impact van importheffingen, maar ook aan een markt die zich snel herkalibreert. Terwijl de VS probeert de wereldhandel opnieuw in evenwicht te brengen, moet de mode-industrie afwegen of een gelijk speelveld het waard is om op te spelen als het spel onrendabel wordt. Hoewel het doel van een gelijk speelveld lovenswaardig is, suggereert deze analyse dat het huidige importheffingenregime aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor verschillende belanghebbenden. De levensvatbaarheid van de Amerikaanse modemarkt op de lange termijn hangt af van het vinden van een handelsstrategie die eerlijkheid in evenwicht brengt met betaalbaarheid, stabiliteit en de voortdurende vitaliteit van bedrijven in het hele spectrum.