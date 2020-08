Een historisch harde klap: Nederlandse economie zakt met 8,5 procent in recessie

De Nederlandse economie is in de maanden april tot en met juni 8,5 procent gekrompen ten opzichte van de drie maanden daarvoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt nog nooit eerder zo een forse krimp te hebben gemeten.

Het wordt steeds duidelijker hoeveel impact de coronacrisis afgelopen maanden heeft gehad op onze economie. Door de intelligente lockdown die in maart werd ingevoerd, ging een groot deel van de economie op slot. Zo moesten bijvoorbeeld horecazaken, kappers en winkels verplicht hun deuren sluiten. De maatregel had grote gevolgen voor de consumptie: deze nam met ruim 10 procent af. De krimp werd ook voor de helft veroorzaakt doordat Nederlanders minder geld uitgaven, zo meldt het CBS. Consumenten gaven vooral minder geld uit aan kleding, horeca en cultuur. Investeringen en handel met het buitenland namen ook flink af.

Consumenten hebben in het tweede kwartaal 11,8 procent minder besteed: zeker in echte koopsteden en in hoofdwinkelstraten met veel mode- en schoenenaanbod wordt de pijn gevoeld, meld INretail in hun persbericht. Hoewel de groei in online verkopen positief is, compenseert het omzetverlies van maandenlange winkelsluitingen helemaal niet. “Deze situatie gaat veel invloed hebben op de lokale economie. De huidige winkelleegstand dreigt te verdubbelen, zo blijkt uit de corona impactanalyse van het ministerie van EZ waaraan ook INretail meedeed. Dat feit moet met passende maatregelen worden aangepakt.”

Coronacrisis is de heftigste crisis die Nederland heeft gekend

Met deze daling is de coronacrisis de heftigste die ons land heeft gekend sinds de metingen zijn begonnen: het CBS houdt de kwartaalgroei- of krimp al sinds 1987 bij. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen spreekt van een ‘economische catastrofe van de buitencategorie’. Nederland deed het in het tweede kwartaal overigens beter dan buurlanden Duitsland en België, waar het krimpcijfer meer dan 10 procent was. In het Verenigd Koninkrijk kromp de economie zelfs met twintig procent.

De economische krimp bezorgt winkelstraten hoofdpijn, aldus INretail. “Momenteel zien we de verkopen weer wat aantrekken, maar het voorjaar en zomerseizoen kunnen vele afschrijven. Gevreesd wordt voor de kwartalen die nog komen. Overal wordt ingezet op zoveel mogelijk schade beperken.”

Beeld: Markus Winkler via Unsplash