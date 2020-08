Een kopje koffie en uitzicht op de Rijn: Feel Fashion wordt ‘een belevingswinkel waar je voor wilt omrijden’

Een modewinkel beginnen tijdens de coronacrisis: dat vergt moed. Maar met een unieke locatie voorhanden en een solide professioneel netwerk besloten Femke van Eyk en Ellis Vreman, het duo achter wervingsbedrijf Feel Recruitment, toch de stap te wagen. Op 5 september openen de deuren van hun eigen multibrand-damesmodewinkel Feel Fashion in het Gelderse Tolkamer. Dezelfde dag wordt de webshop gelanceerd. FashionUnited spreekt Van Eyk aan de telefoon over het nieuwe omnichannel-avontuur, en hoe retail en recruitment elkaar kunnen stutten.

Hoe zijn jullie op het idee voor Feel Fashion gekomen?

“We ondernemen al acht jaar samen, en zijn al acht jaar druk en succesvol op het gebied van het werven van gespecialiseerd personeel in de mode- en lifestylebranche. Dat doen we ook op retailniveau. Daarin hebben we veel ervaring opgedaan, en ook gezien hoeveel kansen er nog liggen - ondanks corona. Daarnaast speelden we al langere tijd met het idee om naast diensten ook iets met producten te gaan doen.”

“Tijdens de coronatijd kregen we de kans een unieke locatie te gaan huren in Tolkamer. Zestig vierkante meter, met uitzicht op de Rijn. We beseften dat we in Tolkamer een regiorol kunnen vervullen: het gebied heeft nog niet echt een mooie belevingswinkel op het gebied van mode. We hebben er al wel een groot netwerk, want Ellis komt uit de regio. Een combinatie van goede omstandigheden dus. Toen zijn we ervoor gegaan.”

Online shoppen viert momenteel hoogtij. Waarin ligt voor jullie de waarde van een fysieke winkel?

“De fysieke winkel heeft als grootste voordeel: de persoonlijke aandacht. Een praatje kunnen maken, met een drankje erbij. Dan kun je het verhaal van de klant horen, met haar meedenken en advies geven voor een volledige look die bij haar past, van top tot schoen, tas en sieraad. En: je kunt iemand positief verrassen, door net een andere twist te geven aan iemands vaste voorkeur. We gaan voor prachtige merken in combinatie met een huiskamergevoel, met goede kop koffie, een lekker glas wijn, en het type aandacht en advies waar mensen in de omgeving wel vijftien tot dertig minuten voor in de auto willen zitten.”

“We geloofden voor corona al in het belang van lokale retail, en na de afgelopen maanden zo mogelijk nog meer. Maar we geloven ook in de waarde van omnichannel voor een grotere reikwijdte. Daarbij is het belangrijk dat we de beleving van onze winkel ook sterk op social media neerzetten, in het bijzonder op onze Facebook- en Instagrampagina’s. Om verwarring met andere Feel Fashions te voorkomen: deze zijn te vinden via Feel-fashion_Tolkamer. We hopen dat dames hier geïnspireerd kunnen raken om naar de winkel te komen, of anders dat leuke rokje van die Instagrampost online te bestellen.”

Hoe hebben jullie de merken voor Feel Fashion geselecteerd?

“Ook dat is een stukje ervaring. We hebben in onze loopbaan al veel merken voorbij zien komen. We hebben zelf een specifieke voorkeur ontwikkeld, en we hebben een duidelijke doelgroep: de modebewuste dame van boven de dertig. We kwamen zo al snel op een eerste shortlist van acht merken, een combinatie van Scandinavisch en clean met meer trendgerichte labels. Daaronder vallen onder meer Yaya, Moss Copenhagen, Ydence, Pom Amsterdam, By Bar en Nümph.”

“De bedoeling is om met die merken een kruisbestuiving te realiseren. De merken bij wie wij inkopen, kunnen we ook helpen met het werven van nieuwe fashion-talenten. We weten waar zij naar op zoek zijn, want we werken nu zelf ook aan ‘hun’ kant van de mode-industrie.”

Hoe zien de komende weken er voor jullie uit?

“Op vijf september gaat de winkel open, heel spannend uiteraard. We zijn nu nog bezig om ervoor te zorgen dat alles dan klaar is. We hebben professionals uit ons netwerk mogen inschakelen om een totaalconcept neer te zetten dat klopt met onze visie, daar zijn we heel dankbaar voor.”

“We willen zelf echt het gezicht van de winkel zijn, dus elke dag zal een van ons in de winkel staan. Verder hebben we ook ons kantoor in de winkel, van daaruit managen we onze webshop en gaan we verder met ons recruitment-werk. Dat doen we nog steeds met veel passie en plezier.”

Wat zijn jullie dromen voor Feel Fashion?

“In Tolkamer staan prachtige herenhuizen aan de dijk... Het zou fantastisch zijn als we op den duur in zo’n statig herenhuis een mooie winkel en een recruitment-kantoor zouden kunnen realiseren.”