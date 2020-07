Een kwestie van snelheid: waarom de sportindustrie minder last heeft van de crisis

De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op de sport- en outdoor-industrie. De gehanteerde werkwijze zou ouderwets zijn en te traag, maar in de huidige crisissituatie blijkt dit juist een voordeel. FashionUnited legt uit waarom.

Minder collecties

Wat veelal gezien werd als iets negatiefs aan de sport-industrie, wordt nu benijd: het vasthouden aan de traditionele collectie-cycli met alleen een SS- en FW-collectie. Hoewel ook in de sportbranche verschillende leveringsperiodes zijn, komt een nieuwe collectie per maand - of zelfs snellere cycli - bijna nooit voor. Traditionele sportretail heeft simpelweg niet de capaciteit om meer dan een keer per seizoen nieuwe collecties te bestellen. Er is zelfs geen interesse in, want sport draait vooral om technische innovaties, en die hebben meestal zo veel uitleg nodig dat ze vaak lang in de winkel moeten hangen totdat ze de consument bereiken.

In de praktijk betekent dit dat wanneer winkels weken gesloten zijn, de volgende vrachtwagen niet al voor de deur staat om nog meer spullen te leveren, zoals wel het geval is bij moderetailers. De meeste sport- en outdoorfabrikanten hadden aan het begin van de lockdown al het grootste gedeelte van de SS-collectie uitgeleverd. Dus nu hebben retailers in de sport de hele zomer om de goederen te verkopen, zonder steeds nieuwe leveringen te ontvangen en moeten betalen.

Kleinere omloop in goederen

Het lagere tempo van de sportindustrie heeft nog een positief aspect: de kleding raakt niet zo snel uit de mode. Dit komt deels doordat sport minder gevoelig is voor trends. Ten eerste omdat functionaliteit een grote rol speelt, wat een must is voor sportcollecties. Het heeft geen zin om een sportshirt met ruches, outdoorbroeken met scheuren of rugzakken met allerlei soorten decoraties te hebben. Dat zit de functie ervan alleen maar in de weg. Ten tweede leeft sport van het feit dat het herkenbaar is als sportartikel. Waarom draagt iedereen ineens een legging en sneakers? Niet alleen omdat ze comfortabel zijn, maar ook omdat ze sportiviteit uitstralen. Als mode- en sportcollecties niet meer van elkaar te onderscheiden zouden zijn, hoe zou je dan sportiviteit kunnen uiten? Er zijn dus grenzen aan sportdesign en hierdoor blijven productwaarden over een langere periode behouden.

Veel sport- en outdoorfabrikanten hebben de laatste jaren steeds meer aan dit aspect gewerkt, ondanks de hogere mode-eisen die gesteld worden aan de producten. De collecties vinden zichzelf niet elk seizoen opnieuw uit. In vergelijking met modecollecties is het percentage carry-overs veel hoger. Een voorbeeld: twee jaar geleden vierde Fjällräven het 50-jarig jubileum van zijn Groenlandse Collectie. Zo lang is het ontwerp onveranderd gebleven en maakt het al deel uit van de collectie. (En alleen zo kon de Kanken-rugzak een iconisch product worden.)

Dit betekent dat producten die dit jaar niet zijn verkocht, volgend jaar nog steeds voor de reguliere prijs (en volledige marge) kunnen worden aangeboden. Er zijn namelijk geen opvallende verschillen tussen oude en nieuwe producten. Zo letten veel fabrikanten bij de opbouw van hun collecties op het kleurthema, zodat collecties elkaar over de seizoenen heen aanvullen en oudere spullen niet direct afgeschreven worden zodra er een nieuwe collectie in de winkel komt.

Uitstellen tot volgend jaar? Geen probleem!

Dit is precies waarom het voor veel sportfabrikanten en -retailers nu mogelijk is om grote delen van de huidige SS-collectie daar volgend jaar door te schuiven. Schöffel wil bijvoorbeeld dat 50 procent van de nieuwe SS21-collectie uit zogenaamde carry-over artikelen bestaat; in reguliere jaren is dit aandeel slechts 25 procent. Dynafit is van plan 80 procent van de kleding-, schoenen- en uitrustingsartikelen van de huidige SS20-collectie het komende jaar door te schuiven en bij La Sportiva zal zelfs 90 procent van de 2020-collectie de nieuwe SS21-collectie worden. "De producten hoeven dus niet in uitverkoop omdat ze volgend jaar nog steeds actueel zijn - en we gaan de devaluatie van de voorraad tegen", zegt Dynafit-directeur Benedikt Böhm.

Alleen bij hoogmodische sportproducten heeft doorschuiven geen zin. Sneakers kunnen er volgend jaar waarschijnlijk niet hetzelfde uitzien als dit jaar. Er zijn ook veel modieuze items in de categorie atletiek en hardlopen, die volgend jaar waarschijnlijk niet zullen aanslaan. Dit geldt ook voor bepaalde wielrenkleding.

Duurzamere collecties?

Nu denkt u misschien dat u dit verhaal al eens eerder hebt gehoord en ja, wat betreft duurzaamheid zijn deze thema’s al eens voorbij gekomen. Veel sportfabrikanten en -retailers doen wat slow fashion-merken doen in naam van duurzaamheid. Het zou te ver gaan om te beweren dat sportcollecties duurzamer zijn dan modecollecties vanwege hun langzamere tempo. Sportcollecties hebben hun eigen problemen als het gaat om duurzaamheid. Gezien de huidige crisis is het echter belangrijk om te bespreken of de ontwikkeling van het modesysteem de afgelopen jaren niet oververhit is geraakt. En je moet nadenken over de vraag of de sportindustrie wel echt iets van de mode kan leren, zoals in de afgelopen jaren veel is geroepen.

Dit artikel is eerder geplaatst op FashionUnited.DE. Vertaald en bewerkt vanuit het Engels door Ilona Fonteijn.