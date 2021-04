Een miljard coronasteun voor de detailhandel in 2020

De detailhandel ontving in 2020 een miljard euro aan steun als compensatie voor loonkosten en vaste lasten als gevolg van de coronacrisis, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS publiceert deze cijfers op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal ontvingen bedrijven 17,6 miljard euro ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis.

Bedrijven in de handel krijgen het grootste deel van de subsidies voor loonkosten en vaste lasten: 17 procent. Dat is bijna 3 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro voor loonkosten. De detailhandel ontvangt 1 miljard euro. Horecabedrijven krijgen de grootste vergoeding voor vaste lasten (791 miljoen euro), zo is te lezen in berichtgeving van het CBS. In totaal ontvingen horecazaken 2,8 miljard euro aan steun.

In Groot-Amsterdam was de uitgekeerde vergoeding per werknemersbaan aan loonkosten en vaste lasten het hoogst: 3900 euro. In totaal vroeg 41 procent van de bedrijven steun aan in deze regio. Dat is het hoogste percentage van het land.

Deze coronasteun gaat naar dit bedrijf

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is bedoeld om acute liquiditeitsproblemen, bijvoorbeeld door winkelsluiting, te voorkomen door middel van een voorschot. In eerdere berichtgeving van FashionUnited werd al geschreven dat er ruim zeventigduizend bedrijven een beroep deden op de derde aanvraag van de NOW. Daaronder zijn meer dan 18.000 winkelbedrijven samen goed voor een bedrag van bijna 100 miljoen euro. Het UWV publiceerde op 22 februari 2021 het register met gegevens van bedrijven die in het derde aanvraagperiode een voorschot hebben ontvangen (NOW 3.0). Om een beeld te krijgen waar het geld van de overheid naartoe gaat, staan hieronder bedrijven opgesomd die in het register terug te vinden zijn:

Bedrijfsnaam (merknamen), voorschotbedrag

HEMA B.V. Amsterdam, 5.7 miljoen euro

H&M Netherlands B.V., 5 miljoen euro

The Sting BV, 4 miljoen euro

C&A Nederland C.V., 3.9 miljoen euro

Wibra Supermarkt, 2.4 miljoen euro

Suit Supply B.V. 2.4 miljoen euro

VDR Fashion Groep / Shoeby, 2.3 miljoen euro

Hunkemöller, 1.6 miljoen euro

JD Sports (Sports Unlimited), 1.4 miljoen euro

Bestseller Netherlands (Vero Moda, Vila, Pieces, Only), 1.4 miljoen euro

Scotch & Soda, 1.4 miljoen euro

Nelson Schoenen, 1.4 miljoen euro

Euretco B.V., 1.1 miljoen euro

Beeld: Pexels