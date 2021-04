Een modemerk lanceren in China: Tmall Luxury geeft advies

"China is een uitdaging op zich". Dit is het oordeel van Nicolas Santi-Weil, CEO van het Franse modemerk merk Ami Paris, fervent waarnemer van de Chinese markt sinds 2007 en deelnemer aan een webinar georganiseerd door Tmall Luxury. Deze Franse workshop, getiteld "La Chine et le luxe : grandes tendances et partage d’expérience" (China en het luxe segment: grote trends en ervaringen, red.), was een primeur voor het e-commerce platform van Alibaba. De Chinese e-commerce-gigant, die in het derde kwartaal van 2020 10,1 miljard euro winst kan boeken, organiseerde het webinar op 23 maart om de luxemarkt in China te ontcijferen en te begrijpen. Naast Nicolas Santi-Weil had het bedrijf meerdere grote namen uitgenodigd, waaronder Bruno Alazard, Chief Client & Digital Officer bij Kenzo en Pablo Mauron, CEO Digital Luxury Group China.

Het Tmall Luxury Pavilion-platform, dat in 2017 werd opgericht, biedt internationale merken een toegangspoort tot de luxe e-commercemarkt in China. Zijn nieuwe retailoriëntatie - een combinatie van online en offline door data en logistiek te integreren in één waardeketen - geeft luxe gericht op ervaring een prominente plaats. Met andere woorden, de site volgt geen productgeoriënteerd klantentraject, maar is gericht op een meeslepende en ervaringsgerichte gepersonaliseerde reis die bestaat uit augmented- of virtual realities, 3D-weergaven, digitalisering van fysieke verkooppunten, aanpassingsmogelijkheden, enzovoorts.

Om het belang van China als markt te meten, geeft Tmall Luxury teams een paar cijfers. Chinese consumenten waren in 2019 goed voor 33 procent van de wereldwijde luxeaankopen, volgens internationaal adviesbureau Baine, en zullen in 2025 naar schatting goed zijn voor 46 tot 48 procent. Daarnaast is de schatting dat tussen de 55 en 60 procent van de consumptie van luxegoederen in de toekomst zal plaatsvinden op het vasteland van China.

Maar het lanceren van een modemerk in China brengt enkele problemen met zich mee. Het land is een "wirwar van toepassingen, instrumenten en festivals", onderstreept Nicolas Santi-Weil van Ami Paris. Om enige houvast te bieden aan retailers die sprong naar China willen wagen, zet FashionUnited vijf adviezen van de Tmall Luxury workshop op een rij.

Besteed aandacht aan feedback van klanten en mond-tot-mondreclame

Volgens Pablo Mauron worden niche-influencers in China vervangen door het concept van "key opinion customer". Deze term, ook bekend als KOC, verwijst naar alledaagse consumenten wiens primaire waarde ligt in hun betrouwbaarheid (definitie door online media Medium). KOC's zijn consumenten die zelf beslissen welke producten zij willen uitproberen en evalueren; de omvang van hun gemeenschap is niet belangrijk, maar naar hun mening is waardevol omdat deze als geloofwaardig wordt beschouwd door hun omgeving.

Mauron hamert op reviews en het belang van mond-tot-mondreclame. Volgens hem hangt dit vooral samen met verfijnde inhoud met een hoge toegevoegde waarde die de interesse van de gebruikers zal wekken. Hij adviseert ook om online klanten te motiveren en te belonen wanneer zij hun positieve ervaring met het merk delen.

Bied kwalitatieve inhoud

"De content moet de aandacht voor een aankoop kunnen ondersteunen," zegt Mauron. Hij vertelt dat de online ervaring zeer meeslepend is geworden en niet langer alleen informatief is. Bovendien benadrukt het Tmall-team in de introductie dat het doel van het platform is om "consumenten te vermaken, met hen in contact te komen en hun loyaliteit te vergroten." Deze doelen worden bereikt door merken op verschillende manieren te activeren, waaronder het aanbieden van content die overeenkomt met het de omgeving en de culturele context. Mauron zegt in het bijzonder dat het werken met lokale beroemdheden een veel grotere impact heeft dan het werken met internationale beroemdheden. Hij benadrukt twee punten in het bijzonder: activeringscampagnes gekoppeld aan evenementen in het jaar, zoals Single's Day of Women's Day, en het feit dat de inhoud van het platform niet beperkt mag blijven tot het visuele aspect.

Anticipeer op bijzondere dagen in het jaar

Om met succes kwalitatieve inhoud op uw e-commerce platform te creëren, is een van de belangrijkste punten die van de kalender. In China is deze niet beperkt tot de wereldwijde agenda van het jaar of die van het merk, het omvat een groot aantal lokale belangrijke data die een "zeer significante impact hebben op aankoopintenties", merkt Mauron op. Elk evenement vereist een gepaste keuze van het juiste medium buiten Tmall, of zijn e-commerce platform.