Een onderbroek van bananen afval: Ondermodemerk A-dam op zoek naar 1,5 miljoen euro

Ondermodemerk A-dam Underwear is op zoek naar groeigeld om het ‘eerste circulaire ondermodemerk ter wereld’ te worden, zo laat CEO Job Leusink weten aan Quote. A-dam Underwear streeft naar een bedrag van 1,5 miljoen euro.

“We hebben mooie technieken gezien die nog in de kinderschoenen staan, waarvan wij denken dat we daar veel mee kunnen. Er is een boxershort gemaakt van het afval van bananen, dat lijkt ons super interessant. Dat zou wel eens de toekomst kunnen zijn”, vertelt Leusink aan Quote.

En dus gaat A-dam Underwear op zoek naar investeerders die zich vanaf 31 januari kunnen registreren voor de fundingronde. Daarbij kunnen grote investeerders instappen vanaf 50.000 euro. A-dam fans kunnen via crowdfundplatform Seedrs ook kleine bedragen investeren.

A-dam Underwear werd geboren toen Leusink ooit een paar leuke dates had, waarbij hij in ‘een paar lelijke boxershorts’ voor de neus van zijn toenmalige date (en nu vriendin) kwam te staan. Leusink snelde de volgende ochtend naar De Bijenkorf om nieuwe onderbroeken te kopen, maar tevergeefs. Leusink trommelde zijn vriend Steven Borghouts op om een nieuw merk te beginnen. A-dam verkoopt nu zo’n honderdduizend onderbroeken per jaar én het assortiment bevat nu ook sokken, t-shirts, truien en zwembroeken.