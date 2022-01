Een pantalon met het comfort van een joggingbroek: Rick Ros over de plannen van Neycko

Een bedrijf kan op verschillende manieren ontstaan. Soms wordt er vanuit een vraag gezocht naar een oplossing, soms is het product er eerst en wordt daarna gepeild wat de vraag is. En soms ontmoeten vraag en oplossing elkaar precies in het midden. Zo begon in 2021 het mannenmodemerk Neycko, het familiebedrijf van Rick Ros, zijn broer Tim Ros, en vader Nico Ros.

Neycko maakt pantalons van travel wear-stoffen: zachte, rekbare maar geklede stoffen, gemaakt van polyamide en elasthaan. Afgelopen voorjaar kwamen de broeken op de markt, daarna ging het snel voor het bedrijf. In een paar maanden werden er bijna duizend broeken verkocht. Met een flinke investering op zak breiden Rick, Tim en Nico Ros binnenkort de collectie van Neycko uit, en gaan ze op zoek naar winkeliers die deze willen verkopen. FashionUnited videobelt met Rick Ros over het merk en de toekomstplannen.

Tussen bankstel en bruiloft

Van achter zijn beeldscherm legt Rick Ros uit hoe het allemaal begon. Zijn vader zit al zijn hele leven in het modevak, vertelt hij. Nico Ros is als patroonmaker en kleermaker gespecialiseerd in de verwerking van travel wear-stoffen, en werkt als projectontwikkelaar voor verschillende modemerken. Rick Ros komt zelf uit de hoek van de commercie. Hij werkte voor allerlei bedrijven, maar nooit in de mode - tot vorig jaar.

Van links naar rechts: Rick Ros, Nico Ros en Tim Ros. Beeld: Neycko

De familie Ros zat middenin een lockdown toen Nico Ros thuiskwam met een herenpantalon van Italiaanse travel wear-stof. Slank model, gedekte kleur. Die had hij ontwikkeld voor een bedrijf dat werkkleding maakt, maar dat bedrijf deed er vervolgens niets mee. “Dus gaf hij hem aan mij,” vertelt Rick Ros, “zo van: hier, het is jouw maat. Ik trok hem aan en dacht: wow. Als ik er nette schoenen onder doe en er een jasje bij draag, denkt iedereen dat ik een pak aan heb. Maar hij voelt als een joggingbroek!”

Dat was precies waar Ros naar op zoek was. “Ik zat al een tijdje met een broekenkwestie in mijn hoofd. Comfort is belangrijk. Dat bleek wel tijdens de lockdown, toen we allemaal in een joggingbroek thuis zaten te werken. Maar het probleem van een joggingbroek is: je kunt er nog zo’n mooi overhemd bij aantrekken, het is en blijft een joggingbroek. Je kunt hem moeilijk naar kantoor of naar een bruiloft aan. Nette pantalons, aan de andere kant, zijn dan vaak weer een beetje stijf en kunnen nooit het comfort van een joggingbroek evenaren.”

De travel wear-stof bleek uitkomst te bieden. “In de damesmode heeft men dat al veel beter begrepen,” zegt Ros. “Je ziet dat merken als Studio Anneloes of Penn & Ink al in die travel wear-hoek zitten. Zij combineren comfort met fashion. Ik dacht: dat is wat wij voor heren kunnen doen.” Ros wilde het bedrijf graag samen met zijn vader opzetten, ‘en het dan ook naar hem vernoemen, als een eerbetoon aan hem en aan zijn werk’. Zo ontstond Neycko: dat spreek je dus uit als ‘Nico’. “Maar iedereen mag ervan maken wat ze willen,” lacht Ros.

Sporters en presentatoren

Samen met broer Tim draaiden Rick en Nico Ros eerst een pilot voor de broeken onder vijftien potentiële klanten. Die pilot was een succes, en in april kon de verkoop starten. Sindsdien gaan de broeken als warme broodjes over de toonbank. Neycko vult dan ook een gat in de markt, ziet Rick Ros - en niet alleen vanwege het draagcomfort. “De meeste mode van nu is gericht op mannen van 25 tot 35 jaar met een smalle pasvorm. Als je ouder bent dan dat, of zwaarder, is er op modegebied in Nederland niet heel veel te vinden. We richten ons juist ook op mannen van veertig plus, mannen met maat XL of groter, of mannen die om een andere reden een lastiger pasvorm hebben. Dat kunnen trouwens ook smalle mannen zijn, of bijvoorbeeld sporters, die vaak stevige bovenbenen hebben.” Voor hen zijn de broeken ideaal, ziet Ros. “In de broek zit veel stretch, waardoor deze zich aan de vorm van het lichaam aanpast.”

Beeld: Neycko

Een aantal van de eerste klanten van Neycko waren inderdaad sporters: voetballers, wielrenners, maar ook professionele darters, die als onderdeel van de wedstrijdetiquette een pantalon moeten dragen. “Dan is het fijn om er eentje te hebben die een beetje lekker zit,” Ros. Daarnaast dienden zich andere, onverwachte klantgroepen aan, zoals televisiepresentatoren, die vaak lang moeten stilzitten onder warme lampen. Ook hen is een zachte pantalon, die ook nog eens goed vocht afvoert, een welkome oplossing.

Rond Neycko vormde zich na verloop van tijd een kringetje van bekende Nederlanders, onder wie voetballers Wesley Sneijder, Maurice Steijn en Tom Beugelsdijk, wielrenner Bauke Mollema en presentator Dennis Weening. Hun enthousiasme bracht Neycko de benodigde publiciteit. De verkoopcijfers bleven oplopen, en in het najaar besloot Rick Ros zijn werk in de commercie op te zeggen om zich volledig op Neycko te gaan richten.

Steeds vaker vroegen klanten aan Ros of hij niet nog méér kledingstukken had: colberts bijvoorbeeld, of korte broeken. Ros deed daarop een onderzoek naar de precieze behoeften van de Neycko-klanten. Daar kwam een plan uit voor een uitbreiding van de collectie. Begin maart worden aan het assortiment van Neycko een colbert, een trui, een vest, een tweede lange broek en een korte broek toegevoegd. Daar komt later nog een zomercollectie bij met polo’s, en volgend najaar een wintercollectie.

Worden die ook allemaal van travel wear-stof? Ros knikt bevestigend. “De colberts, vesten en korte broeken worden van hetzelfde materiaal gemaakt als de lange broeken. voor de polo’s gaan we straks op zoek naar een iets dunner materiaal, maar het blijft altijd een combinatie van polyamide en elasthaan. We gaan niet met andere stoffen werken, zoals katoen of wol. Daarvan is al meer dan genoeg op de markt.”

Het atelier van Neycko. Kleding van Neycko wordt geproduceerd in Bulgarije. Beeld: Neycko

Daarnaast kreeg Ros steeds vaker de vraag of Neycko ook in winkels te vinden was. Ros moest daarop stelselmatig nee antwoorden, maar de ambitie om in winkels te liggen was er al vanaf het begin. Ros is er nu druk mee bezig. “We hadden afspraken staan met verschillende winkeliers op Modefabriek, maar de beurs werd geannuleerd. Nu wachten we tot eind deze maand de hele collectie binnen is, en dan gaan we zelf bij de winkels langs.”

Naar wat voor winkels kijkt Ros? “We kunnen op veel plekken terecht. We zitten qua prijs in het middensegment: een pantalon is honderd euro, een colbert is straks tweehonderd euro. We kijken naar grotere ketens als Van Uffelen Mode en Only for Men, daar zouden we qua product en prijs goed passen. Er zijn ook winkels die al merken als bijvoorbeeld Penn & Ink verkopen, die krijgen vaker de vraag of dergelijke travel wear-producten er ook voor heren zijn. In dat gat kunnen we natuurlijk ook springen.Tegelijkertijd zouden we terecht kunnen bij Bever, dat die ook wel mode-items en travel wea verkoopt.” En echte sportwinkels? “Nee, die niet. Daarvoor is Neycko dan weer te modieus.” Aan eigen winkels begint Neycko voorlopig ook nog niet. “Daar is een enorme cashflow voor nodig, dus we gaan in de eerste plaats op zoek naar partners.”

Rick Ros: “Travel wear wordt steeds meer een onderdeel van de garderobe”

Want natuurlijk, een onderneming kost ook geld. Ros: “Je collectie, voorraad voor de webshop, voorraad voor de winkels, marketing… Je moet alles voorfinancieren.” Nadat hij stopte met zijn werk in de commercie ging Ros dan ook direct met investeerders om de tafel, en met succes. “Met meerdere private investeerders hebben we een investeringsronde gedaan, waarbij we 100.000 euro hebben opgehaald. Die is puur voor de ontwikkeling van de collectie en de voorraden van de webshop, maar als we straks de collectie verder gaan uitbreiden en in de retail stappen, zal er een volgende ronde nodig zijn.”

Die investeerders heeft Ros kunnen aantrekken ‘omdat we konden laten zien dat we sinds 9 april met één model een kleine duizend broeken hebben verkocht, en aan hand van de reviews en de reacties die we kregen de modellen nog meer kunnen verbeteren’, vertelt hij. “Daardoor zagen de investeerders in dat dit potentie heeft. Nu is het een kwestie van kijken hoe we het komende jaar gaan draaien.”

Beeld: Neycko

De komende maanden worden alvast druk voor Ros. “De nieuwe collectie komt 1 februari binnen. Dan zetten we alles op alles om de marketing strak te trekken en de nieuwe website te lanceren. Die gaat op 1 maart in de lucht. Vanaf februari hebben we ook afspraken met winkels staan, aan wie we dan de hele collectie kunnen laten zien. Begin zomer vullen we de collectie verder aan met zomer-items, en aan het eind van de zomer lanceren we de wintercollectie, met winterbroeken en onze allereerste winterjas van travel wear-stoffen.”

Al zijn de kledingstukken straks geschikt voor de meeste gelegenheden, de ondertitel van Neycko blijft casual travel wear. “Van de term travel wear dachten we eerst: hmm, misschien slaat die een beetje de plank mis, straks zijn onze enige klanten mensen die regelmatig in het vliegtuig zitten. Maar uiteindelijk dekt het woord de lading: of je nu in het vliegtuig zit, naar je werk fietst of ergens anders heen gaat, je bent altijd onderweg. Dus wat je ook draagt, het was eigenlijk altijd al travel wear,” verklaart hij. “Ik verwacht dat travel wear-stoffen de komende jaren steeds meer een onderdeel gaan worden van de dagelijkse garderobe.”