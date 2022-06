Een plan van 520 miljard euro: Europa's luxe industrie wil rijke toeristen lokken

Europa is de meest bezochte regio ter wereld, goed voor 51% van alle internationale aankomsten. Veel van deze bezoekers (vooral uit China en de VS) zijn "big spenders" en zullen niet snel besparen op eten, accommodatie of luxe. De verkoop van grote luxemerken is dan ook al terug op het niveau van voor de pandemie of heeft dat zelfs overtroffen.

Dit is niet het geval voor de toeristische sector, die nog steeds lijdt onder de gevolgen van de Covid-pandemie. Een gemiste kans, vindt de pas opgerichte European Cultural and Creative Industries Alliance (ECCIA), die bestaat uit zes verenigingen: Altagamma in Italië, Meisterkreis in Duitsland, Comité Colbert in Frankrijk, Walpole in het VK, Circulo Fortuny in Spanje en het Gustaf III Comité in Zweden. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 600 merken en culturele instellingen.

ECCIA gaf daarom opdracht tot een studie, uitgevoerd door Bain & Company, om bij de EU-Commissie en de nationale regeringen te pleiten voor een toerismestrategie voor heel Europa. De resultaten van de studie werden eind mei gepresenteerd. De belangrijkste bevinding is dat de Europese economie mogelijk 520 miljard euro kan verliezen als zij er niet in slaagt het top-toerisme in Europa te promoten, dat momenteel goed is voor 130 tot 170 miljard euro en dat met de juiste promotie tegen 2030 of 2035 zou kunnen verdrievoudigen.

"Europa is 's werelds belangrijkste toeristische bestemming en toerisme is een strategische sector van de Europese economie, maar er is een schat aan onbenut potentieel in de high-end categorie. Hoewel het slechts ongeveer 2 procent van de horeca-structuren vertegenwoordigt, is het 130-170 miljard euro waard en genereert het 22 procent van de totale toeristische uitgaven, dankzij een sterk multiplicatoreffect", legt Matteo Lunelli, voorzitter van Altagamma en de onlangs opgerichte ECCIA, uit.

High-end toerisme is ook goed voor 22 procent van de totale uitgaven voor accommodatie en voor 33 procent van de uitgaven voor cultuur, entertainment en winkelen. Het topsegment heeft ook een multiplicatoreffect op de werkgelegenheid, aangezien het bijna twee keer zoveel mensen tewerkstelt als het gewone toerisme voor dezelfde grootte accommodatie. Bovendien zijn er "zachte overloopeffecten", zoals een appreciatie van het algemene toeristische aanbod, investeringen in diverse soortgelijke sectoren en het scheppen van banen in andere sectoren.

Toerisme van hoog niveau per land

Per land genereren de vijf belangrijkste bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK ongeveer 75 procent van de totale waarde van het top-toerisme. In het VK is dit goed voor ongeveer 30 tot 35 miljard euro (op een totaal van 80 tot 100 miljard euro), 22 tot 27 miljard euro in Frankrijk, 25 miljard euro in Italië, 20 tot 25 miljard euro in Spanje en ongeveer 5 tot 10 miljard euro in Duitsland (op een totaal van respectievelijk 85 tot 100, 80 tot 100, 75 tot 95 en 65 tot 85 miljard euro).

Landen als Zwitserland, Griekenland en Portugal hebben ook een goed ontwikkeld top-toerisme, dat respectievelijk 5 tot 10 miljard euro, 10 miljard euro en 4 tot 6 miljard euro oplevert. De rest van Europa is goed voor ongeveer 9 miljard euro.

Volgens de ECCIA mag dit potentieel niet onbenut wegsijpelen, bijvoorbeeld door hindernissen als langdurige visumprocedures, ontoereikende infrastructuur of onvoldoende opgeleid personeel in de horeca en de detailhandel.

"Toeristen uit het topsegment geven acht keer meer uit dan de gemiddelde bezoeker en hebben een aanzienlijke impact op de lokale gebieden. Een plan voor de ontwikkeling van het toerisme in het topsegment in Europa zou kunnen leiden tot een waardestijging voor de sector, oplopend tot 520 miljard euro. De ECCIA-studie biedt een eerste momentopname van de situatie en identificeert een aantal mogelijke hefbomen, waaronder het creëren van duurzaam, op de natuur gebaseerd toerisme, het verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur in het topsegment, het vereenvoudigen van het visumproces en het aanbieden van opleidingen die gericht zijn op gastvrijheid in het topsegment," voegt Lunelli toe.

Bovendien slaapt de concurrentie niet en neemt ze toe. Zo noemt de studie bijvoorbeeld vrijhandelszones zoals Dubai, Singapore en Hainan, de promotie van cultureel erfgoed in Japan, innovatieve hotel- en serviceconcepten op Bali, natuurbelevenissen op maat in Australië, en activiteiten en attracties in de VS die zijn toegesneden op verschillende budgetten.

"Dit rapport toont duidelijk aan dat toerisme in het topsegment een troef is voor heel Europa. In sommige landen, zoals Italië, het VK, Frankrijk en Spanje, is dit segment in absolute termen groot, met bedragen tot 20-35 miljard euro. In andere landen is het effect ervan op het BBP opmerkelijk, zoals in Griekenland, waar het 7 procent van het BBP uitmaakt. Bovendien tonen reizigers - die steeds nieuwsgieriger worden en oog hebben voor duurzaamheid - belangstelling voor nieuwe bestemmingen, zowel in de bekendere als in opkomende landen zoals Kroatië, Slovenië, Portugal en de Scandinavische landen," stellen Claudia D'Arpizio, global head of fashion & luxury, en Fabio Colacchio, partner van Bain & Company.

"High-end toerisme is een wereldwijde troef die moet worden beschermd en ontwikkeld in het belang van iedereen. Na de schok van Covid-19 - een kwantificeerbaar verlies van meer dan 70 miljard euro, alleen al door het verlies van internationale reizigers - vertoont de toeristische sector in het topsegment eindelijk sterke tekenen van herstel", vatten D'Arpizio en Colacchio samen.

