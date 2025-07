Een stap vooruit: Gabor presenteert nieuwe merkbeleving

Gabor Shoes AG, gevestigd in Rosenheim, heeft een nieuwe merkbeleving gecreëerd voor hun kernmerk Gabor. Dit omvat een nieuw logo, een nieuw vignet, een eigen lettertype, een vernieuwd kleurenpalet en een nieuwe fotostijl. Het nieuwe ontwerp wordt geïmplementeerd in de voorjaar/zomercollectie van 2026. Dit omvat een uitgebreide herlancering van het merk, van product en verpakking tot alle digitale en fysieke contactpunten en communicatie-uitingen.

"De nieuwe uitstraling en de daarmee gepaard gaande sterkere emotionele band met het merk zijn essentiële onderdelen van onze strategie. Deze stap maakt voor iedereen zichtbaar dat Gabor actief zijn toekomst vormgeeft. Zo creëren we een nog grotere aantrekkingskracht voor ons merk en onze producten en plaatsen we ons in een leidende positie binnen de branche", aldus Stefan Blöchinger, CEO van Gabor Shoes AG, in een persbericht.

Schoenen van de nieuwe voorjaar/zomer 2026 collectie van Gabor. Foto: Sarah Domandi

De herlancering maakt deel uit van de strategische doorontwikkeling van Gabor Shoes AG, gebaseerd op de overtuiging dat ‘sterk merkmanagement en een consequente klantgerichtheid doorslaggevende succesfactoren zijn in de wereldwijde concurrentie’. De nieuwe merkstrategie moet extra groeipotentieel creëren door een breder publiek aan te spreken, ook internationaal.

"We zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe merkbeleving niet alleen onze bestaande klanten enthousiast maken, maar ook nieuwe klanten aantrekken, en zo samen met onze handelspartners groei genereren", legt Tom Czizegg, Vice President Sales, uit.

De verschillende letterbreedtes van het logo verwijzen naar de kerncompetenties van het bedrijf. Foto: Sarah Domandi

De kern van het merk blijft ongewijzigd. Gabor blijft inzetten op kwaliteit, materialen, vakmanschap, optimale pasvormen voor verschillende behoeften en een merkgetrouwe vertaling van actuele modetrends. Vooral de kwaliteits- en comfortaspecten zijn belangrijke omzetdrijvers op de Duitse markt.

"We zullen onze uitstekende productkwaliteit verder versterken en ons portfolio consequent uitbreiden naar nieuwe doelgroepen. Daarbij selecteren we onze collecties nog gerichter om zowel consumenten als de handel een relevant en aantrekkelijk aanbod te presenteren en hen duurzaam voor ons merk te winnen", vat Kristin Käpplinger, Vice President Product, samen.

Schoenen van de voorjaar/zomer 2026 collectie van Gabor. Foto: Sarah Domandi