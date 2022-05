Eerste aanvraagperiode Impuls Winkelgebieden geopend

Partijen kunnen vanaf vandaag een budget voor de herstructurering en transformatie van winkelgebieden aanvragen. De regeling ‘Impuls Winkelgebieden’ is vandaag voor het eerst opengesteld en de eerste aanvraagperiode loopt tot en met maandag 30 mei 12:00, zo is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De regeling Impuls Winkelgebieden is goed voor 100 miljoen euro in het totaal. Tijdens de eerste aanvraagperiode wordt er maximaal 22 miljoen euro kwijt gegeven. De maximale subsidie per project is 5 miljoen euro. In totaal zullen er 4 indieningstijdvakken zijn. De verdeling van het budget over de andere tijdvakken ligt nog niet vast. Partijen waarvan de aanvraag is goedgekeurd krijgen dit uiterlijk 13 weken na 30 mei te horen.

De subsidie is bedoeld om toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis te bouwen in de binnenstedelijke winkelgebieden.