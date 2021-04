Eerste werknemerscomités opgeleid binnen project van Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Babywinkel Prénatal is als een van de eerste bedrijven een Factory Support-trainingstraject gestart met een leverancier uit de regio Tamil Nadu in India. Dat is te lezen op de internationale website van IMVO Convenanten. Het traject is onderdeel van het Factory Support Program, een collectief project van het Internationaal Convenant Duurzame Kleding en Textiel, met als doel de arbeidsomstandigheden in de regio te verbeteren. Het project wordt ondersteund door Mondiaal FNV en de NGO’s Save en Arisa Foundation.

Een van de hoekstenen van het Factory Support Program is het verbeteren van kennis onder managers en werknemers over arbeidswetten en -rechten. Het programma bestaat uit het oprichten en opleiden van werknemerscomités binnen het bedrijf, waarvan de leden door de werknemers worden gekozen. Deze comités worden getraind op het gebied van verschillende sociale kwesties, zoals discriminatie, kinderarbeid, gedwongen arbeid en de veiligheid van de werkomgeving. De lokale NGO Save neemt de implementatie van het programma op zich.

“Als Prénatal nemen we deel aan dit programma omdat het ons veel inzichten geeft,” stelt Jules Beelen, duurzaamheidsadviseur bij Prénatal. Als voorbeeld noemt hij manieren voor effectieve vertegenwoordiging van werknemers en het voeren van dialoog tussen werknemers en management. “De eerste trainingen zijn inmiddels afgerond bij onze leverancier Sristi Garments. Er zijn arbeiderscomités opgericht en opgeleid. De eerste verbeterpunten zijn opgesteld. De komende periode zal Save vervolgopleidingen verzorgen om leden te ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van verbeterplannen.” Prénatal hoopt het programma ook met andere leveranciers te implementeren, aldus Beelen.

Ook de leverancier was positief over het trainingstraject. “We zijn erg blij met deze diepgaande opleiding en goede ervaringen. We danken het Save-team voor hun uitstekende en educatieve programma,” aldus een woordvoerder van Sristi Garments.

Naast Prénatal staan nog zes andere bedrijven op de lijst voor deelname aan het project.