Eerste winkel voor Mr Marvis: “We willen de short verheffen naar iconische status”

Shortsmerk Mr Marvis bestaat nog maar vier jaar, maar toch was het merk vorige zomer overal. Op televisie, in tijdschriften en op billboards. Het merk wil wereldwijd hét shortsmerk zijn. Aan ambities bij Mr Marvis geen tekort. Op 19 maart breidt het bedrijf ook uit met de allereerste winkel. Reden genoeg om te bellen met mede-oprichter David Sipkens voor een update hoe het met het bedrijf gaat.

Achtergrond: Opgericht in 2016

Opgericht door David Sipkens,

Steven Vrendenbarg en Aafke Tuin

Hoofdkantoor staat in Amsterdam

In de beginjaren is de focus van Mr Marvis volledig online geweest, zo vertelt Sipkens enkele weken voor de opening van de winkel. “We wilden een direct-to-consumer merk neerzetten en daarmee een directe relatie met onze klanten opbouwen in plaats van dat te doen via wholesale partners. We wilden daarnaast een hoogwaardig product neer zetten voor een aantrekkelijke prijs en de enige manier waarop we dat konden doen was zonder tussenkomst van traditionele retailers.” Toch kwam de vraag steeds vaker of mensen de shorts niet even konden passen. Dat gebeurde wel eens op het oude kantoor in Amsterdam, maar dat begon toch echt de spuigaten uit te lopen. “Mensen stonden letterlijk tussen de bureaus hun shorts te passen en dat sluit niet aan op de merkbeleving die wij onze klanten willen bieden,” lacht Sipkens.

Het merk strijkt nu neer aan de Oude Looiersstraat in Amsterdam. Het hele productassortiment zal er te vinden zijn. Wat ooit begon met een short die nu de naam ‘The Original’ heeft gekregen, is nu uitgebreid naar een assortiment met piqué shorts, zwemshorts en sport shorts en voor jongens de junior shorts. "Sommige mensen willen dat toch van dichtbij zien en dan een keuze maken.” Op de website van het merk is te lezen dat het merk nu ook lange broeken presenteert, maar het gaat hier om early access voor bestaande klanten, zo licht Sipkens kort toe. “De focus ligt nu op de shorts.” De winkel moet een one stop shop voor shorts worden, aldus de mede-oprichter. “Er bestaat geen ander merk dat de korte broek zo verheven heeft tot hun core product,” aldus Sipkens. “Dat is iets wat mensen in de winkel zeker gaan zien en voelen.”

De winkel aan de Oude Looierstraat zal dienen als de flagshipstore voor heel Nederland. “Als het goed loopt en we vinden het een interessant onderdeel van onze gehele klantervaring dan zullen meer winkels volgen in andere landen op hoofdstedelijk niveau. Dit zal eerder gebeuren dan dat we in Nederland veel meer winkels openen.”

Shortsmerk Mr Marvis: “De focus op de niche is voor ons altijd belangrijk geweest”

Als shortsmerk kan Mr Marvis ook zeker als nichemerk worden aangeduid. Dat brengt voor- en nadelen met zich mee - het bedrijf heeft duidelijk te maken met de seizoenen. In Nederland draagt men nou eenmaal geen shorts het hele jaar door. Dat geldt ook voor Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië - de focusmarkten van het merk, en Denemarken, Spanje en Oostenrijk, waar het merk dit jaar extra op gaat focussen. Het bedrijf is dan ook flexibel opgezet. “Mensen hebben eigenlijk een duo-baan en we werken met veel seizoenskrachten,” vertelt de mede-oprichter. De ene helft van het jaar hebben ze bepaalde kerntaken, een ander seizoen weer andere. Het bedrijf is inmiddels gegroeid naar achttien man. “Die ‘rust’ die we hebben doordat we seizoensgebonden zijn, vinden wij juist fijn. Als het een halfjaar minder druk is qua sales, merk je dat je je geest meer openstelt voor andere dingen. Dat geeft een leuke dynamiek.”

Maar juist het hebben van een niche zorgt er ook voor dat Mr Marvis een duidelijk merkverhaal heeft, iets wat veel klanten fijn vinden. “In nieuwe landen waar we voet aan de grond zetten resoneert onze boodschap heel goed. Mensen vinden een shorts merk spannend, want het is iets nieuws. De focus op de niche is voor ons altijd heel belangrijk geweest.” Het merk is ooit uit een eigen behoefte ontstaan omdat mede-oprichters David Sipkens en Steven Vrendenbarg niet de perfecte short konden vinden. Nu bestaat de originele short in veertig kleuren. Wat is de perfecte short dan precies? "Een stijlvolle maar toch comfortabele short," aldus Sipkens. Het comfort wordt gewaarborgd door de materiaalkeuze, zoals stretch katoen met wat elastaan. Ook een speciale behandeling maakt de short extra zacht en er zit elastiek in de tailleband verwerkt. Daarbij zijn het de details die een Mr Marvis short maken tot wat het is. Een broekzak die met een rits afgesloten kan worden zodat de drager niet zijn sleutels of telefoon verliest bijvoorbeeld.

Mr Marvis richt zich op iedere man die in zijn vrije tijd stijlvol eruit wil zien. Gevraagd naar het ultieme doel van Mr Marvis komen twee antwoorden naar voren bij Sipkens. Ten eerste ziet hij Mr Marvis graag een internationaal merk worden. Een realistisch doel. Wanneer Sipkens zijn antwoord verder uitbreidt, komt de tomeloze ambitie van Mr Marvis naar voren. “Binnen veel productcategorieën heb je iconen zoals de Lacoste polo en de Aviator bril van Ray Ban. Ons doel is om de Mr Marvis short tot het icoon van de korte broeken te verheffen. ”