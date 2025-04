Effect Amerikaanse heffingen beperkt op mondiale modemarkt

De wereldwijde markt voor mode was in 2024 circa 1.8 biljoen Amerikaanse dollar. De markt voor mode artikelen in de Verenigde Staten was in 2024 circa 400 miljard dollar en is daarmee de grootste afzetmarkt in de wereldwijde modebranche. Procentueel besteden de Amerikanen daarmee 22% van het totaal in de wereld. (bron: FashionUnited intelligence)

Met de handelstarieven die de VS alle andere landen opleggen is er in de basis een redelijk gelijk speelveld en zullen Amerikaanse consumenten de rekening gepresenteerd krijgen. Door de oplopende prijzen in de Verenigde Staten is er kans dat de markt voor mode krimpt omdat de VS in een recessie belandt. In het onwaarschijnlijke scenario dat de Amerikaanse afzet met 4% daalt, is dat op een totaal wereldniveau een daling van slechts 0,9 procent.

Doordat de Verenigde Staten een minder aantrekkelijke afzetmarkt zijn geworden zal de handel tussen de overige 196 landen toenemen, waarbij de verwachte groei van de internationale modebranche van 1,8 procent nog verder kan stijgen (bron: Uniform Market). Daarmee is een eventuele krimp van de markt gecompenseerd.