Eigenaar Blokker gaat Hema niet overnemen

Wie de nieuwe eigenaar van Hema ook wordt, het wordt niet de Mirage Retail Group, moederbedrijf van onder meer Blokker en Big Bazar. Dat is te lezen in verschillende media, waaronder het AD. Het bedrijf is op eigen initiatief uit de onderhandelingen met de huidige eigenaren gestapt, zo blijkt uit een verklaring.

De reden voor het staken van de onderhandelingen geeft het bedrijf nog niet vrij. “Aangezien het proces nog in volle gang is, doen wij geen andere mededelingen op dit moment. We wensen de medewerkers van Hema veel succes bij het vinden van een nieuwe eigenaar waarmee zij verder kunnen bouwen aan de toekomst van dit mooie Hollandse merk.”

Michiel Witteveen, CEO van Mirage, liet vorige maand weten interesse te hebben in Hema, ondanks de grote verliezen die het bedrijf vorig jaar voor de kiezen kreeg. Witteveen hoopte Hema daarmee in Nederlandse handen te houden. “We hebben er voldoende middelen voor,” zo zei hij destijds. Maar dat mocht niet baten.

Inmiddels hebben zich ook andere overnamekandidaten aangekondigd. Zo is Ahold Delhaize een potentiële koper, evenals de Amerikaanse investeerders Parcom en Flacks Group.