‘Eigenaar Selfridges overweegt verkoop’

Britse retailer Selfridges wordt naar verluidt mogelijk verkocht, zo melden diverse Britse media. De eigenaar van het warenhuis is volgens de bronnen opties aan het onderzoeken, mede nadat een geïnteresseerde partij een bod heeft uitgebracht. Of het gaat over alleen Selfridges of de gehele groep waar ook De Bijenkorf ondervalt, is niet bekend.

Bij een verkoop is de Weston familie, die door middel van Wittington Investments het gros van de aandelen in handen heeft van Selfridges, naar verluidt op zoek naar 4 miljard pond (4,6 miljard euro). De familie nam Selfridges in 2003 over voor 598 miljoen pond (696,1 miljoen euro). De Westons hebben zelf nog niet gereageerd op de mediaberichten.

De Selfridges Group is de eigenaar van De Bijenkorf, Selfridges, Brown Thomas en Arnotts. Mediaberichten melden dat de verkoopgesprekken nu voornamelijk gaan over de Britse en Ierse tak.