Eigenaar Sheertex vindt koper na strategische evaluatie

Srtx Inc, de Canadese materiaalinnovator achter het merk Sheertex dat scheurvaste panty's produceert, heeft een koper gevonden. De aankondiging volgt maanden na een strategische evaluatie om het bedrijf te versterken en het langetermijnpotentieel te ondersteunen.

In een verklaring laat Srtx weten een definitieve overeenkomst te hebben gesloten met A.Y.K International Inc., een fabrikant en groothandel uit Montreal. Dit bedrijf is gespecialiseerd in sokken, beenmode, dameskleding en verwarmde kleding en is eigenaar van de beenmodemerken Secret en Silks.

Met deze stap ondersteunt A.Y.K International de voortzetting van het merk Sheertex en de commercialisering van de gepatenteerde materiaaltechnologie van Srtx.

Dan Abitan, directeur van A.Y.K International Inc., zei: “Wij bewonderen Sheertex al lange tijd, niet alleen vanwege de innovatie, maar ook vanwege de grote toewijding aan het vakmanschap en de klanten.

Wij verwelkomen Sheertex met plezier in de A.Y.K.-familie. De expertise en geavanceerde technologie van het merk worden onderdeel van onze organisatie, terwijl we investeren in de stabiliteit en groei op de lange termijn.”

Srtx, een B Corp-gecertificeerd bedrijf, is vooral bekend om zijn scheurvaste Sheertex-breisel. Dit breisel is gemaakt van een van 's werelds sterkste polymeren en heeft een revolutie teweeggebracht in de beenmode. De afgelopen maanden kampte het bedrijf echter met financiële problemen. Het moest zelfs het personeelsbestand inkrimpen en directrice Sophie Boulanger trad na minder dan twee maanden al af.

Srtx zal de komende weken via de Canadese faillissementswet goedkeuring voor de transactie aanvragen bij de rechtbank.