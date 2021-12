Eigenaar textielatelier Marokko veroordeeld voor ramp februari

Rabat - De eigenaar van een textielatelier in het noorden van Marokko waar 29 voornamelijk vrouwelijke werknemers afgelopen februari verdronken is donderdag veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Dit heeft een advocaat van de burgerlijke partij bekendgemaakt. Het vonnis werd bekritiseerd door de families van de slachtoffers.

De hoofdverdachte, Adil El Balili, is veroordeeld tot 18 maanden, en een boete van 1.000 dirham (95 euro) voor “doodslag" door de rechtbank Tanger waar de werkplaats is gevestigd, vertelde zijn advocaat Abdelmounaïm Rifaï aan AFP. Het water- en elektriciteits distributiebedrijf bedrijf Amendis, een dochteronderneming van de reus Veolia, was ook betrokken bij de ramp. Het bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van 200.000 dirham (19.000 euro) als schadevergoeding aan de begunstigden van 28 van de 29 slachtoffers.

Op 8 februari, midden in de nacht, overstroomde de textielwerkplaats in kwestie, gelegen in het kelder van een privéwoning in de havenstad, door stortregen. 29 werknemers verdronken. Na aanvankelijk te hebben verwezen naar een "sweatshop", hadden de autoriteiten erkend dat het bedrijf "in goede staat" was.

De tragedie, die het debat heeft heropend over de arbeidsomstandigheden en de tekortkomingen van de informele sector in Marokko, zorgde in het hele land voor verontwaardiging. Meer dan de helft (54 procent) van Marokko's textiel- en lederproductie is afkomstig van "informele" eenheden, waaronder productie-eenheden die "niet voldoen aan de wettelijke normen", volgens een studie van de Marokkaanse werkgeversconfederatie (CGEM) uit 2018.

Deze werkplaatsen, die vaak voor grote internationale merken werken, voorzien in het levensonderhoud van duizenden gezinnen in de stad Tanger. De praktijken van de textielsector zijn in verschillende rapporten aan de orde gesteld.