Eigenaar TK Maxx overtreft verwachtingen in Q2 2026 en verhoogt de verwachtingen voor het volledige jaar

TJX Companies, Inc. heeft sterke verkoop- en bedrijfsresultaten aangekondigd voor het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2026. De netto-omzet voor het kwartaal bedroeg 14,4 miljard dollar, een stijging van zeven procent ten opzichte van dezelfde periode in het vorige fiscale jaar. De geconsolideerde vergelijkbare omzet van het bedrijf steeg in het tweede kwartaal met vier procent. De nettowinst voor het kwartaal bedroeg 1,2 miljard dollar, met een verwaterde winst per aandeel van 1,10 dollar, een stijging van vijftien procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

CEO en president Ernie Herrman sprak zijn tevredenheid uit over de prestaties van het bedrijf en merkte op dat de omzet, de winstmarge vóór belastingen en de winst per aandeel de verwachtingen overtroffen. Hij verklaarde dat de vraag van consumenten naar de ‘uitstekende waarden en merken’ van het bedrijf sterk was in zowel de Amerikaanse als de internationale activiteiten, met een stijging van het aantal klanttransacties in elke divisie. Herrman noemde ook het succes van het bedrijf in het uitvoeren van zijn ‘off-price’ bedrijfsfundamenten en het creëren van een ‘schattenjacht’-ervaring voor klanten.

De prestaties van het bedrijf varieerden per divisie. Marmaxx, waartoe de winkels van TJ Maxx en Marshalls behoren, zag de netto-omzet met vijf procent stijgen. De netto-omzet van HomeGoods steeg met negen procent. De netto-omzet van TJX Canada groeide met elf procent. TJX International, dat actief is in Europa en Australië, zag de netto-omzet met dertien procent stijgen.

De winstmarge vóór belastingen van het bedrijf bedroeg in het kwartaal 11,4 procent, waarmee het zijn plan met 0,9 procentpunt overtrof. Dit werd toegeschreven aan factoren zoals lagere dan verwachte tariefkosten en operationele efficiëntie.

Vooruitkijkend heeft TJX zijn verwachtingen voor het volledige jaar verhoogd voor zowel de winstmarge vóór belastingen als de winst per aandeel. Het bedrijf verwacht in het fiscale jaar tussen de 2 miljard dollar en 2,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf dat de geconsolideerde vergelijkbare omzet met twee tot drie procent zal stijgen en dat de verwaterde winst per aandeel tussen de 1,17 dollar en 1,19 dollar zal liggen, wat een stijging van drie tot vier procent zou betekenen ten opzichte van de 1,14 dollar van het voorgaande jaar.

De vooruitzichten voor het volledige jaar ramen de geconsolideerde vergelijkbare omzet nu op een stijging van drie procent. Het bedrijf verhoogt zijn verwachting voor de winstmarge vóór belastingen tot een bandbreedte van 11,4 procent tot 11,5 procent, gelijk aan of 0,1 procentpunt lager dan de 11,5 procent van het voorgaande jaar. Het bedrijf verhoogt ook zijn verwachting voor de verwaterde winst per aandeel tot een bandbreedte van 4,52 dollar tot 4,57 dollar, wat een stijging van zes tot zeven procent zou betekenen ten opzichte van de 4,26 dollar van het voorgaande jaar.

Het bedrijf heeft in het verslagkwartaal dertien nieuwe winkels geopend, waarmee het totaal aantal winkels wereldwijd op 5.134 komt.