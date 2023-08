Eigenaar van Slippely en Cavello is failliet

DMK Design B.V., de eigenaar van damesmodemerk Slippely en ondermodemerk Cavello, is op 23 augustus failliet verklaard door de rechtbank in Zeeland-West-Brabant, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Meneer H.L.J.M. van Grinsven is aangesteld als curator.

Wat precies de oorzaak van het faillissement is, is nog niet bekend. DKM Design B.V. is een groothandel in dames-, heren- en kinderkleding aan retailers en consumenten. Op het moment van het faillissement telde het bedrijf twee werknemers, blijkt uit het openbare insolventieregister.

Het bedrijf is eigenaar van Slippely en Cavello. Slippely staat bekend om haar basis shirts in ‘verschillende hoogwaardige kwaliteiten’. De collecties bestaan uit verschillende basismodellen shirts die accenten bevatten zoals diverse halslijnen, mouwlengtes en tailleringen. Slippely wordt door heel Nederland verkocht. “Door de verscheidenheid aan winkels is het haast niet haalbaar om een goede update te presenteren waarin alle verkooppunten benoemd worden”, zo staat op de website.

Cavello werd opgericht in 1992 en werd in de jaren ‘90 populair door zijn kleurrijke trainingspakken. Later breidde het assortiment uit met t-shirts, bermudas, pantalons en accessoires. Sinds 2008 richt het merk zich volledig op herenondergoed. Ook dit merk heeft een wholesale-stroom en verkoopt rechtstreeks aan de consument via zijn eigen website.