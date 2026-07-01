Eigenaren Atelier Zazu nemen sociaal en duurzaam naaiatelier Vanhulley over

Brecht van der Ende en Josien Wagner zijn de nieuwe eigenaren van sociaal en duurzaam naaiatelier Vanhulley, meldt Van der Ende op LinkedIn. Zij nemen het bedrijf over van oprichter Jolijn Creutzberg.

Brecht van der Ende en Josien Wagner zijn mede-oprichters en eigenaren van Atelier Zazu, een bedrijf dat modieuze mombags laat produceren bij Vanhulley.

Vanhulley werd veertien jaar geleden opgericht door Creutzberg. In de ateliers in Groningen & Goirle maakt het bedrijf producten van resttextiel en bieden ze een leer- en werktraject aan voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt, zo is op Linkedin over het bedrijf te lezen.

"We hebben ontzettend veel zin om verder te bouwen aan deze mooie missie en Vanhulley verder te laten groeien," meldt Van der Ende in het bericht.

Zakelijke details van de transactie worden niet gedeeld.