Eigenaren KaDeWe Group kopen warenhuisketen Globus

Het Oostenrijkse Signa en de Thaise Central Group, eigenaren van warenhuisbedrijf KaDeWe Group, hebben de Zwitserse warenhuisketen Globus voor 1 miljard Zwitserse frank (0,9 miljard euro) overgenomen. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht.

Beide bedrijven nemen een aandeel van 50 procent in Globus. Het gaat om in totaal 48 winkels van de Zwitserse keten in steden als Zürich, Basel, Bern en Genève. Globus verkoopt onder meer dames-, heren- en kinderkleding van merken als Tommy Hilfiger, J.Crew en The Kooples, woonaccessoires en verzorgingsproducten. Met de overname zijn Signa en Central Group nu aanwezig in vijf verschillende landen, namelijk Duitsland, Oostenrijk, Italië, Denemarken en Zwitserland.

“Globus is een prachtig merk dat ons nauw aan het hart ligt,” zegt Vittorio Radice, CEO van Central Group Europe, in het bericht. Radice vervolgt: “We zijn verheugd het te mogen verwelkomen als lid van onze familie. Als een historisch Zwitsers merk past Globus perfect bij onze Europese alliantie met een sterke lokale aanwezigheid en geweldige internationale erkenning. Door samen te werken, garanderen we Globus en de rest van onze merken een solide, duurzame en succesvolle toekomst.”

Signa en Central Group nemen Globus over van voormalig eigenaar Migros-Genossenschafts-Bund (MGB). De nieuwe eigenaren zijn van plan Globus tot een “toonaangevende luxe warenhuisketen in Zwitserland” te maken door middel van “snelle integratie en duurzame herpositionering”.

Signa is reeds eigenaar van het Duitse fusiebedrijf Galeria Karstadt Kaufhof en de Europese tak van Hudson’s Bay, met uitzondering van de Nederlandse tak. Central Group bezit warenhuisketens als het Italiaanse La Rinascente en het Deense Illum.

Beeld: Globus