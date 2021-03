Eigentijdse ontwerpen gemaakt in Cambodja

Tonlé is een Cambodjaans damesmodemerk met een eigentijdse en draagbare collectie tegen een betaalbare prijs. “Het merk is heel toegankelijk”, zegt Sass Brown, die de collectie omschrijft als “jersey en een aantal verschillende technieken.”

Het merk wordt volledig geproduceerd en gerund in Cambodja, maar oprichtster Rachel Faller verdeelt haar tijd tussen daar en Los Angeles. Brown omschrijft Rachel Faller als “zeer kundig en goed geinformeerd over het modesysteem en de rol die het speelt in kolonialisme, het neoliberalisme en de hele blanke-savior-mentaliteit. Ze is zich daar zeer bewust van en ziet haar rol in het ontwikkelen van een merk en een bedrijf vanuit Cambodja als een eer.” Sass Brown vervolgt: “Ze stelt de bevolking in staat om hun capaciteiten te tonen in plaats van een nogal lang en rommelig verleden tussen de VS en Cambodja voort te zetten.”

Het bedrijf is zeer activistisch in hoe design wordt benaderd en hoe ze zichzelf zien als wereldburgers. Brown benadrukt: “Een van de dingen die echt heel bijzonder is, is Tonle’s focus op de opleiding van werknemers. Ten eerste zijn al hun werknemers fulltime in dienst; ze doen niet aan stukloon; ze besteden niets uit; ze moedigen hun werknemers aan om zich bij te scholen en te blijven leren.” En dit is precies het tegenovergestelde van de typische aanpak van de mode in Cambodja, waar ook veel fast fashion wordt geproduceerd.

Fast fashion is berucht om het feit dat werknemers minder geschoold in automatisering, en worden onderbetaald. Sass Brown beschrijft de aanpak van Tonlé: “Ze werkt volgens een lean manufacturing model, wat betekent dat arbeiders in een cirkel werken. Ze werken niet in rechte lijnen en kijken niet naar de rug van de persoon voor hen. Ze worden aangemoedigd om nieuwe technieken te leren, om nieuwe machines te proberen. Ze worden betaald om zich bij te scholen. Ze worden aangemoedigd om op werkgelegenheidsgebied door te groeien naar leidinggevende functies, enzovoort.” Sass onderstreept dat deze aanpak veel meer een humaan model is, of een ethisch productiemodel, volgens de principes van Fair Trade. De ongeveer 30 voltijdse werknemers genieten onder meer gratis lunches, betaalde opleidingen en voordelen, vakantie en jaarlijkse uitstapjes.

Vanuit zakelijk oogpunt valt er veel te leren van deze collectivistische, gemeenschapsgerichte benadering van het productieproces, die zorgt voor een authentieker verbindingspunt tussen het merk en zijn klanten. Brown stelt: “Ik denk dat Rachel haar onderneming eerder als een beweging en een gemeenschap beschouwt dan als een modemerk. Ze ziet het als een gemeenschap van makers, van klanten en investeerders, in plaats van een bedrijf dat kleding produceert. Haar missie gaat veel verder dan alleen het produceren van spullen”. In feite, zegt ze, “worden degenen die met Rachel werken als partners beschouwd, in plaats van als werknemers. Het is een herinnering aan het bedrijfsleven dat werknemers de grootste hulpbron van een bedrijf zijn.”

Tonlé wordt bij een aanzienlijk aantal winkels verkocht, en verkoopt ook via het eigen direct-to-consumer online platform. En Sass Brown benadrukt: “Hun website en sociale media vertellen echt een boeiend verhaal dat de esthetiek van Tonlé-design verbindt met hun gemeenschap en het activisme.”

