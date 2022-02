Eindevaluatie kledingconvenant: Samenwerking essentieel, belangrijke stappen zijn gezet

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, in de volksmond vaak ‘het kledingconvenant’ genoemd, heeft belangrijke stappen gezet richting een duurzame kleding en textielsector, aldus de eindevaluatie van het convenant. Het kledingconvenant liep op 31 december na 5,5 jaar af.

Een kanttekening bij de eindevaluatie is wel dat het Koninklijk Instituut voor de Tropen dat het onderzoek heeft uitgevoerd beperkt was in het vermogen om de impact van het kledingconvenant in de keten en productielanden te beoordelen omdat de focus van de analyse in Nederland lag op het niveau van het convenant en de deelnemende bedrijven. Het instituut meldt dat er geen veldonderzoek is gedaan in de productielanden.

De eindevaluatie concludeert dat er een belangrijke multi-stakeholder structuur is opgezet die een collectie aanpak van de complexe vraagstukken in de keten mogelijk maakt. Het was van het begin af aan namelijk al het doel van het kledingconvenant om risico’s voor mens, dier en milieu in kaart te brengen en misstanden aan te pakken. Het rapport meldt wel dat voor het bereiken van substantiële verbeteringen in de kleding- en textielketen meer inspanning nodig is en ook meer tijd dan de convenantstermijn. Bestaande samenwerkingen en initiatieven moeten hiervoor worden voortgezet bijvoorbeeld.

“De sterk toegenomen transparantie is een belangrijke doorbraak in de sector. Om risico's te identificeren en misstanden aan te kunnen pakken, is het voor een bedrijf essentieel zijn productieketen te kennen. Aanvankelijk waren bedrijven huiverig om openheid van zaken te geven. Het collectieve karakter van het convenant en de positieve peer pressure in de sector, heeft bedrijven over de drempel getrokken,” aldus het bericht.