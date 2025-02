EK Retail verhuist naar kleiner hoofdkantoor in Amersfoort

De Europese retailserviceorganisatie EK Retail verhuist haar Nederlandse hoofdkantoor naar Amersfoort. Het moederbedrijf van retailformules zoals Intersport en Runnersworld verhuist naar een kleiner pand dat bijna 20.000 vierkante meter kleiner is, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Het Nederlandse hoofdkantoor van EK Retail bevindt zich nu nog in Hoevelaken, maar verhuist in juli 2025 naar het Business Park De Hoef in Amersfoort. Het nieuwe kantoorpand is 4.600 vierkante meter groot. Dat is een stuk kleiner dan het huidige kantoor van 24.000 vierkante meter. Volgens EK Retail biedt de nieuwe locatie veel voordelen. Er zal een kantoor- en vergaderruimte worden gerealiseerd, met een aangrenzende showroom.

“We maken straks nog efficiënter gebruik van de ruimte die we hebben. Dat is een stuk duurzamer en rendabeler”, aldus Gertjo Janssen, bestuurslid van EK Retail. “Onze verschillende commerciële business units bevinden zich straks ook dichter bij elkaar en kunnen daardoor makkelijker contact maken en samenwerken. Dat geldt ook voor de ondersteunende back-office business units.”

Business Park De Hoef is onlangs gerenoveerd. Zo is het park van veel groen tussen de gebouwen voorzien en is er een grote parkeerplaats met laadmogelijkheden voor elektrische auto’s gerealiseerd.