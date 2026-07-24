El Corte Inglés scherpt strategie aan met focus op investeringen, logistiek en technologie

Madrid – Vanochtend, vrijdag 24 juli, vond zoals gepland de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2026 van El Corte Inglés plaats in Madrid. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle voorstellen van de Raad van Bestuur van het Spaanse warenhuisconcern unaniem goedgekeurd. Ook zijn de hoofdlijnen van het geactualiseerde strategische plan gepresenteerd. Dit vernieuwde plan wordt in september aan de Raad voorgelegd.

Volgens de directie van El Corte Inglés hebben de aandeelhouders tijdens de vergadering unaniem de agendapunten goedgekeurd. Dit omvat het managementrapport, de jaarrekening, het niet-financiële en duurzaamheidsverslag en de bestemming van de resultaten van 2025. Het bedrijf sloot dit boekjaar op 28 februari 2026 af met een totale omzet van 17.247 miljoen euro (plus 3,43 procent) en een nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent). Deze positieve resultaten werden behaald terwijl de nettoschuld met 148 miljoen euro daalde. Hierdoor kwam de schuldgraad op 1,3 keer de EBITDA, het laagste niveau in bijna twee decennia.

Om deze cijfers in perspectief te plaatsen, benadrukte Cristina Álvarez, sinds 15 januari 2026 presidente van de Raad van Bestuur van El Corte Inglés, tijdens de aandeelhoudersvergadering dat de commerciële activiteit zich momenteel bevindt “in een fase gekenmerkt door structurele veranderingen, onzekerheden, technologische versnelling en veranderende consumentenverwachtingen”. Ze voegde eraan toe: “In deze context heeft het bedrijf een groot aanpassingsvermogen en veerkracht getoond.” Dit blijkt uit de resultaten, die volgens haar “de financiële uitdrukking zijn van het vertrouwen dat onze klanten het afgelopen jaar in ons hebben gesteld”.

Update van het Strategisch Plan

Naast de bespreking van de jaarrekening van 2025 en de bekrachtiging van de benoeming van Javier Catena tot nieuwe CEO, ging Cristina Álvarez tijdens haar eerste aandeelhoudersvergadering als presidente dieper in op de investerings- en groeistrategieën van het bedrijf. Deze strategieën vallen onder het Strategisch Plan. Dit plan wordt geactualiseerd en in september aan de Raad van Bestuur gepresenteerd.

Vooruitlopend hierop heeft Cristina Álvarez alvast de belangrijkste pijlers van dit vernieuwde plan onthuld. Het actieplan omvat een ‘ambitieuzer’ investeringsplan dan oorspronkelijk voorzien, met een groter budget. De fondsen zijn primair gericht op de groei van de bedrijfsactiviteiten, de verbetering van logistieke capaciteiten en diensten, en de benutting van nieuwe technologische mogelijkheden. Ze benadrukte de groeiende rol van Artificiële Intelligentie binnen de groep. Dit moet dienen als een hefboom om de service en de winkelervaring te verbeteren, zonder de kernwaarden die ‘de essentie van ons bedrijf’ vormen, te vervangen.

Cristina Álvarez Guil, presidente van El Corte Inglés, tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van het bedrijf in 2026, op 24 juli 2026 in Madrid (Spanje). Credits: El Corte Inglés.

Vanuit de overtuiging dat de klant ‘onze bestaansreden’ moet blijven, stelde Álvarez tijdens de vergadering: “Het is onze plicht om elke klant zich uniek, gehoord en zeer gewaardeerd te laten voelen.” Vanuit dit principe benadrukte de presidente de waarde van de fysieke winkel. Ze noemde het een ‘onderscheidende waarde’ en ‘een essentieel bezit om met onze klanten in contact te komen’. Ze voegde toe: “De fysieke winkel is vandaag meer dan ooit een belevingsomgeving waar menselijke interactie plaatsvindt en waar we de kans hebben om een merk op te bouwen, voorbij een pure economische transactie.” Dit pleidooi ondersteunt de verwachte nieuwe investeringen in winkels, die deel zullen uitmaken van het vernieuwde strategische plan om de groei van het bedrijf te stimuleren.

Wat betreft technologie en logistiek, benadrukte de presidente dat het online kanaal steeds belangrijker wordt. “Onze website en app zijn de toegangspoort geworden voor veel klanten,” zei ze. “We moeten deze blijven stimuleren, de digitale ervaring en personalisatie verbeteren, want ze zijn een van onze belangrijkste groeimotoren en manieren om nieuwe klanten aan te trekken.” Deze aanpak moet worden ondersteund door de identiteit van El Corte Inglés als ‘het huis van de merken’. Zowel fysiek als digitaal blijft het bedrijf zich richten op het aanbieden van “exclusieve, gecureerde, nieuwe en aangepaste producten voor elk van onze verschillende winkels en kanalen.” Technologie en logistiek spelen hierin een steeds grotere rol. Daarom worden deze strategieën versterkt in het vernieuwde plan, om de klantervaring te verbeteren.

Cristina Álvarez gaf aan dat de investeringen in technologie en logistiek gericht zijn op “groei en een betere service voor onze winkels en klanten.” In lijn met ‘de essentie van ons bedrijf’ zal de implementatie van nieuwe technologieën, met name artificiële intelligentie (AI), gericht zijn op “het personaliseren van de winkelervaring, het optimaliseren van de productbeschikbaarheid, het versnellen van de service en vooral het beter begrijpen van de behoeften van onze klanten.” Ze voegde eraan toe dat het bedrijf hiervoor kan rekenen op “het beste team, een solide strategie en een merk dat een unieke plaats inneemt in de harten van miljoenen mensen.” Deze onderscheidende elementen, die in decennia zijn opgebouwd, tonen volgens Álvarez aan dat “de toekomst niet geïmproviseerd wordt, maar elke dag wordt opgebouwd met werk, nederigheid, luistervaardigheid en de voortdurende wil om te verbeteren”.