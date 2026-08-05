El Corte Inglés vermindert uitstoot en verzamelt meer dan 630 ton textielafval in zijn warenhuizen

Madrid – Het Spaanse warenhuisconcern El Corte Inglés boekt in het boekjaar 2025 aanzienlijke vooruitgang op weg naar zijn doel om in 2050 een ‘Net Zero’-bedrijf te zijn. Dit doel wordt nagestreefd door een algehele vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd versterkt het bedrijf de rol van zijn warenhuizen als begin- en eindpunt van een circulair model voor de textiel- en mode-industrie.

Dit gebeurt op een dag dat FashionUnited al aandacht besteedt aan Re-Viste. Dit is het collectieve systeem voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de textiel- en schoenenindustrie, waar El Corte Inglés deel van uitmaakt. Re-Viste werkt aan overeenkomsten en initiatieven om het bewustzijn en de deelname van burgers bij de inzameling en verwerking van textielafval te vergroten. Tegen deze achtergrond benadrukt El Corte Inglés zijn eigen maatregelen ter bevordering van een circulaire economie. Deze acties vonden plaats in het afgelopen boekjaar 2025 binnen diverse bedrijfsactiviteiten, met een speciale focus op de voedingssector en de inzameling van textielafval.

El Corte Inglés benadrukt dat het bedrijf in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 28 februari 2026, zijn “inzet voor het milieu en de circulaire economie voortzette door” onder andere “de geleidelijke integratie van ecodesign-criteria in de hele levenscyclus van zijn producten, van de productiefase tot de latere recycling of herwaardering”. Deze richtlijnen sluiten aan bij de doelstellingen om “efficiënt gebruik te maken van grondstoffen”, “zich aan te passen aan de milieukaders van de Europese Green Deal” en “verantwoorde en toegankelijke consumptieopties voor zijn klanten te faciliteren”. Een belangrijke prestatie is “de mijlpaal dat honderd procent van de verpakkingen in de voedingsafdelingen” ontworpen is “om recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar te zijn”.

Plus tien procent meer inzameling van textielafval

Met een specifieke focus op de bijdrage van het bedrijf aan de overgang van de mode-industrie naar een circulair economisch model, blijkt uit het vorige week gepubliceerde niet-financiële verslag van El Corte Inglés over het boekjaar 2025 dat het bedrijf de rol van zijn warenhuizen als begin- en eindpunt van dit nieuwe model heeft versterkt. Deze positie wordt ondersteund door klanten die de inzamelcontainers in de warenhuizen van El Corte Inglés gebruikten om meer dan 635 ton textielafval een nieuw leven te geven.

In detail: in 2025 werd in de containers in de warenhuizen van El Corte Inglés in totaal 635.718 kilogram kleding ingezameld. Dit is de eerste keer dat de grens van 600 ton wordt overschreden. Het grootste deel van dit volume komt uit Spanje, waar 630.916 kilogram kleding en textiel werd ingezameld via 73 inzamelcontainers – één meer dan in 2024 – in de warenhuizen. Dit is onderdeel van de samenwerking van de groep met het initiatief Moda Re-, de sociale coöperatie gespecialiseerd in de verwerking en het beheer van textielafval, gesteund door Cáritas Española.

Wat betreft de bestemming van dit textielafval, dat op jaarbasis met plus negen procent is toegenomen, daalt het percentage textiel dat direct in de sector werd hergebruikt van 57 naar 54 procent. Daartegenover staat een stijging van het textiel dat werd gerecycled tot nieuwe vezels, van 32,6 naar 35 procent. Ook het aandeel dat, wegens ongeschiktheid voor herwaardering, naar ‘energieterugwinning’ ging, steeg van 10,4 naar twaalf procent.

Naast de tonnen die in de Spaanse centra zijn ingezameld, heeft El Corte Inglés in het afgelopen boekjaar een nieuw proefproject voor de inzameling van textielafval gelanceerd in zijn warenhuizen in Portugal. Dit initiatief voor circulaire economie wordt ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Minho en het bedrijf To-Be-Green, waarmee 4.802 kilogram textiel is ingezameld in de centra in Lissabon en Porto. Dit aantal, opgeteld bij de inzameling in Spanje, brengt het totaal aan kleding en textiel dat El Corte Inglés in zijn centra heeft ingezameld in het afgelopen boekjaar op 635.718 kilogram. Dit is een stijging van plus 10,25 procent ten opzichte van de 576.621 kilogram die in 2024 werd ingezameld.

Algemene daling van de uitstoot van broeikasgassen

Naast deze acties voor de ontwikkeling van een circulair economisch model, werkt El Corte Inglés aan zijn belangrijkste duurzaamheidsdoel: een “Net Zero”-bedrijf worden in 2050. Hiervoor heeft de warenhuisgroep, tevens moederbedrijf van de modeketen Sfera, een Net Zero Transitieplan voor decarbonisatie. Deze routekaart is onderdeel van het Masterplan Duurzaamheid 2025-2030 en werd in januari vorig jaar goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

In lijn met de mijlpalen en doelstellingen die El Corte Inglés voor de korte, middellange en lange termijn heeft vastgesteld, heeft de groep het boekjaar 2025 afgesloten met een algehele daling van de uitstoot van broeikasgassen. Dit omvat een jaarlijkse daling van de Scope 1-uitstoot, die 2,2 procent van de totale uitstoot van de groep vertegenwoordigt, tot 74.811 ton kooldioxide-equivalent (min 9,2 procent). De Scope 2-uitstoot, die 3,2 procent van de uitstoot van het bedrijf uitmaakt, daalde tot 366 ton (min 97 procent). De Scope 3-uitstoot, die goed is voor 94,6 procent van de totale uitstoot van El Corte Inglés, daalde tot 3.248.376 ton (min 1,9 procent).