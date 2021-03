El Corte Inglés verwacht 5 procent personeel te moeten ontslaan

Zoals veel andere bedrijven in Spanje en elders, heeft de Spaanse warenhuisketen El Corte Inglés (volledige naam El Corte Inglés, S.A.) harde klappen te verduren gekregen sinds het begin van de coronacrisis. Omwille van de financiële verliezen die het bedrijf heeft geleden, voelt het zich nu genoodzaakt voor het eerst in tachtig jaar vijf procent van zijn personeel te ontslaan, zo meldden de Spaanse vakbonden Fasga, Fetico, UGT en CCOO afgelopen zaterdag via een officiële mededeling. El Corte Inglés heeft het nieuws bevestigd aan Spaanse krant El País.

El Corte Inglés beroept zich hiervoor op de ERE procedure. ERE staat in het Spaans voor Expediente de Regulación de Empleo. De Spaanse wet stelt hierbij dat in het geval van een reorganisatie van het bedrijfspersoneel, het bedrijf ervoor kan kiezen een collectief ontslag uit te vaardigen voor alle werknemers van het eigen bedrijf of slechts een groep werknemers.

In het geval van El Corte Inglés gaat het vermoedelijk om 3.000 tot 3.500 van de in totaal meer dan 63.000 werknemers die voor het Spaanse bedrijf werken. Er zijn nog geen concrete aantallen bekend maar vermoedelijk wordt dinsdag meer duidelijk, wanneer El Corte Inglés en de vakbonden vertegenwoordigd binnen het bedrijf, opnieuw vergaderen. Dinsdag wordt ook een overlegcomité gevormd.

Via een officiële mededeling namens de vertegenwoordigers van de Spaanse vakbonden waarbij is aangesloten, verduidelijkt de warenhuisketen dat de ingrijpende maatregel wordt uitgevoerd na uitgebreid overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers, en daarnaast “zoveel mogelijk op vrijwillige basis”.

De bekende Spaanse warenhuisketen, tevens de grootste groep warenhuizen van Europa, leed een verlies van 510 miljoen euro tussen maart en mei 2020. Dit is de periode waarin de strengste coronamaatregelen van kracht waren in Spanje en de winkels gesloten. Daarnaast past de maatregel binnen een breder moderniseringsplan en de digitalisering van het bedrijf.