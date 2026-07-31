El Corte Inglés zet in op internationale groei Sfera met 28 nieuwe winkels buiten Spanje

Madrid – Een week na de laatste [Algemene Vergadering van Aandeelhouders] heeft de directie van El Corte Inglés de financiële en niet-financiële rapporten voor het [boekjaar 2025] gepubliceerd. Dit boekjaar eindigde op 28 februari. Gedurende deze periode heeft het bedrijf de internationale groei van zijn mode- en accessoireketen Sfera gestimuleerd.

Sfera werd opgericht in 2001 onder het voorzitterschap van Isidoro Álvarez. De eerste winkels openden in 2002. Dit was het begin van een gewaagde stap voor El Corte Inglés in de retailsector. Warenhuizen verloren destijds aan relevantie en invloed ten opzichte van gespecialiseerde ketens. Deze ketens speelden beter en sneller in op de veranderende behoeften en smaken van modeconsumenten. Als reactie hierop besloot El Corte Inglés in 2020, onder voorzitterschap van Marta Álvarez, om [Sfera over te nemen] en te integreren in de eigen structuren.

Het doel van deze fusie was ‘het benutten van synergieën tussen de verschillende formats’ van de groep ‘om efficiëntie en winstgevendheid te verhogen’. Dit gebeurde tijdens de coronapandemie. Als gevolg hiervan opereert Sfera niet langer zelfstandig, maar volledig onder de vlag van de El Corte Inglés-groep. Door deze herstructurering hoeft Sfera geen eigen financiële resultaten meer te presenteren; deze zijn nu geïntegreerd in de algemene balans van El Corte Inglés.

Netto 21 winkels erbij in 2025

Het gevolg is dat de exacte jaarlijkse prestaties van de mode- en accessoireketen van El Corte Inglés niet volledig bekend zijn. De groep geeft geen gedetailleerde informatie over de omzet en winst van de keten zelf. Wel biedt het bedrijf enkele indicaties over de ontwikkeling. Deze indicaties omvatten marktprestaties in termen van omzet en vooral de investeringsstrategieën voor het winkelnetwerk. Deze inspanningen kunnen worden gezien als een reactie op positieve resultaten of, in het slechtste geval, als een vastberadenheid om te blijven investeren in groei en consolidatie.

Winstdaling van meer dan 44 procent voor Sfera in Mexico

Wat de economische indicatoren betreft, worden de resultaten van Sfera volgens het financieel verslag van 2025 opgenomen in de retaildivisie van El Corte Inglés. Deze divisie omvat ook de warenhuizen, buurtwinkels, supermarkten en hypermarkten. Het segment genereerde een totale omzet van 13.216 miljoen euro (plus 1,22 procent), wat 76,63 procent is van de jaaromzet van 17.247 miljoen euro (plus 1,14 procent). De nettowinst bedroeg 470 miljoen euro (plus 28 procent), wat 74,84 procent is van de jaarlijkse nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent).

Naast deze algemene cijfers, waaruit geen analyse van de prestaties van Sfera-winkels kan worden afgeleid, geeft El Corte Inglés wel details over de ontwikkeling van zijn dochteronderneming in Mexico. Dit is het bedrijf Moda Sfera Joven México, waarvan El Corte Inglés 51 procent bezit en de Mexicaanse groep El Puerto de Liverpool 49 procent. Het bedrijf sloot het boekjaar 2025 af met een geschatte nettowinst van ongeveer 11,22 miljoen euro (een verlies van 44,45 procent).

Met 28 nieuwe internationale verkooppunten

Ondanks de schijnbare daling van de winstgevendheid in Mexico, toont het boekjaar 2025 de duidelijke doelstelling van El Corte Inglés om de positie van Sfera als multinationale keten te blijven versterken. Dit doel is in het afgelopen boekjaar gerealiseerd met de opening van in totaal 28 nieuwe verkooppunten buiten Spanje. Deze openingen hebben het internationale winkelnetwerk met netto 21 verkooppunten uitgebreid.

Geografisch gezien sloot Sfera het boekjaar 2025 af met 171 winkels in Spanje, twee minder dan het voorgaande jaar. Dit omvat 102 eigen, zelfstandige winkels (één winkel minder) en 69 winkels in warenhuizen van El Corte Inglés (één winkel minder). Op het Iberisch schiereiland werd de aanwezigheid aangevuld met negen winkels in Portugal, één minder dan vorig jaar. Het aantal eigen, zelfstandige winkels daalde van acht naar zeven. Daarnaast zijn er twee verkooppunten in de El Corte Inglés-centra in Lissabon en Porto.

Buiten de Iberische markt heeft Sfera zijn internationale aanwezigheid in 2025 aanzienlijk uitgebreid. Het aantal internationale verkooppunten steeg van 346 naar 367. Na 28 openingen en zeven sluitingen resulteerde dit in 21 netto-openingen buiten Spanje en Portugal. De groei werd geleid door de opening van twintig nieuwe franchisewinkels, waardoor het totaal van 289 naar 309 steeg, verspreid over veertien internationale markten. Daarnaast werd er één eigen winkel geopend buiten Spanje en Portugal, wat het totaal op 58 internationale winkels brengt. Deze winkels bevinden zich allemaal in Mexico en worden beheerd via de joint venture van El Corte Inglés met de Mexicaanse groep El Puerto de Liverpool.

Winkelnetwerk groeit naar 547 verkooppunten in 17 landen

In detail had Sfera aan het einde van boekjaar 2025 in totaal 547 winkels (plus achttien winkels). Hiervan bevonden zich 171 in Spanje (min twee winkels), negen in Portugal (min één winkel) en 367 in vijftien internationale markten (plus 21 winkels). Sfera paste zijn aanwezigheid aan met 28 openingen in Zwitserland (plus dertien), Ierland (plus tien), Cyprus (plus twee), Costa Rica (plus één), Mexico (plus één) en Panama (plus één). Deze compenseerden ruimschoots de zeven sluitingen in Chili (min drie), Martinique (min twee), El Salvador (min één) en Réunion (min één).

Als gevolg van deze openingen en sluitingen sloot Sfera het boekjaar 2025 af met 547 winkels, verspreid over zeventien markten. Concreet: Spanje (171 winkels), Zwitserland (65), Mexico (58), Chili (58), Peru (45), Thailand (42), Ierland (32), El Salvador (dertien), Paraguay (twaalf), Panama (twaalf), Guatemala (tien), Portugal (negen), Costa Rica (acht), Nicaragua (vier), Cyprus (vier), Verenigde Arabische Emiraten (drie) en Qatar (één). Opmerkelijk is dat de keten na de sluitingen aan het einde van het boekjaar niet langer aanwezig was in Martinique en Réunion.