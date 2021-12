Elements of Freedom start met ‘sharefunding’: wie wil kan mede-eigenaar worden van het merk

Het Nederlandse label Elements of Freedom start met sharefunding. Iedereen die wil kan vanaf deze week voor een minimumbedrag van 247,05 euro aandeelhouder worden van het merk, zo blijkt uit een persbericht van Elements of Freedom.

Elements of Freedom is een kledingmerk dat duurzamere mode produceert. Via sharefunding probeert het een investering van 300 duizend euro op te halen om verder te groeien en ‘meer positieve impact te maken op de mode-industrie’, zo schrijft het. De helft van het kapitaal is bestemd voor sales en marketing, een ander deel wordt gebruikt voor innovatie. Elements of Freedom denkt daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een systeem dat duurzaamheid beter in kaart brengt, of het verhuizen van een deel van de productie naar Nederland, zo is in het persbericht te lezen.

Van Elements of Freedom worden aandelen uitgezet via Eyevestor, een sharefunding-platform. ‘Iedereen kan meedoen, van grotere investeerders tot mensen die graag bijdragen aan een duurzame modebeweging, maar niet meer dan enkele honderden euro’s kunnen of willen besteden’, aldus het merk. ‘Voor Elements of Freedom geeft sharefunding de mogelijkheid om een diverse groep supporters onderdeel te maken van de missie’.

Elements of Freedom is een van de eerste merken in de Benelux die met sharefunding werkt. Eerder namen Seabass en Komrads al dezelfde stap.

Het is nog tot dinsdag 14 december mogelijk om aandeelhouder te worden van Elements of Freedom. Het label hoopt medio 2022 driehonderd mede-eigenaren te hebben.