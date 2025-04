Elferink Schoenen neemt Heys Schoenmode in Leek over

Schoenretailer Elferink Schoenen breidt zijn winkelnetwerk uit met de overname van Heys Schoenmode in Leek (Groningen). Dat maakt eigenaar Niels Elferink bekend via LinkedIn. De overname is in overleg met de familie Heijs tot stand gekomen. Vanaf 1 september 2025 wordt de winkel voortgezet onder de nieuwe eigenaar. De naam Heys Schoenmode blijft behouden, meldt dagblad Dagblad van het Noorden (DVHN).

Heys Schoenmode is een gevestigde naam in het centrum van Leek. Het familiebedrijf werd in 1982 opgericht en heeft een trouwe klantenkring in Noord-Nederland. De winkel telt ongeveer tien medewerkers. Alle medewerkers blijven werkzaam onder de nieuwe eigenaar, zo meldt DVHN.

Volgens Niels Elferink sluit de winkel goed aan bij het concept van Elferink Schoenen. In een bericht op LinkedIn schrijft hij: “De winkel past qua collectie, persoonlijke service en deskundig advies perfect binnen het concept van Elferink Schoenen. Mede daarom zijn we blij dat we met Harry, Tineke en Miranda Heijs tot deze mooie overeenstemming zijn gekomen."

Elferink Schoenen heeft winkels in Dronten, Nunspeet, Kampen, Hattem, Emmeloord en Raalte.