Elliott Hill leidt Nike-ommekeer te midden van cyberaanval en personeelsaanpassingen

De Amerikaanse sportkledingleider Nike heeft bevestigd een mogelijk cyberbeveiligingsincident te onderzoeken na beweringen van een afpersingsgroep over de lekkage van een aanzienlijk volume aan interne gegevens. De onthulling valt samen met berichten dat de retailer zijn personeelsbestand vermindert met ongeveer 775 functies in distributiecentra om ruimte te maken voor toegenomen automatisering.

Operationele herstructurering in Tennessee en Mississippi

Nike zet door met een consolidatie van zijn Amerikaanse logistieke netwerk. Het bedrijf ontslaat ongeveer 775 medewerkers bij distributieknooppunten in Tennessee en Mississippi. Deze beslissing maakt deel uit van een strategie om geavanceerde technologie en automatisering in de toeleveringsketen te integreren. Doel: vermindering van complexiteit en verbetering van reactievermogen.

Het management stelt dat deze veranderingen noodzakelijk zijn voor de opbouw van een veerkrachtigere operatie en terugkeer naar langetermijngroei met winstgevendheid. De vermindering volgt op een eerdere ontslagronde in augustus, die minder dan één procent van het kantoorpersoneel trof.

Ransomwaregroep claimt diefstal van productiegegevens

Het hackingcollectief World Leaks, een rebranding van de voormalige ransomwaregroep Hunters International, beweerde op 26 januari 2026 de publicatie van 1,4 terabyte aan gestolen Nike-gegevens. De dataset bevat naar verluidt meer dan 188.000 bestanden. Voorbeelden lijken zich te richten op interne productie- en ontwerpworkflows in plaats van klantendatabases.

Geïdentificeerde bestanden in de lekkage omvatten mappen met betrekking tot kledingproductieprocessen, fabrieksopleidingsmaterialen en productlevenscyclus voor herenmode en damesmode. In een verklaring bevestigde Nike het onderzoek. Het bedrijf neemt consumentenprivacy en gegevensbeveiliging 'zeer serieus' en beoordeelt momenteel de situatie.

Het blijft onduidelijk of het incident gevolgen heeft voor de belangrijkste groothandelspartners van Nike, zoals Dick's Sporting Goods, Macy's en JD Sports. Hoewel de inbreuk zich lijkt te richten op industrieel eigendom en concurrentie-informatie, suggereren experts dat een dergelijke lekkage het risico op namaakproductie kan verhogen.

Strategische ommekeer onder Elliott Hill

Deze ontwikkelingen vinden plaats terwijl chief executive officer Elliott Hill een bredere omkeerstrategie leidt om vertragende groei en toegenomen concurrentie van kleinere sportkledingmerken te bestrijden. Hoewel beleggers de voortgang van de groep nauwlettend volgen, handhaaft het management dat de herstructurering van zowel bedrijfs- als logistieke functies zich in een vroeg stadium bevindt.

De verschuiving naar automatisering in distributie, gekoppeld aan het huidige cyberbeveiligingsonderzoek, benadrukt de dubbele uitdagingen van technologische transitie en digitale veiligheid waarmee de in Oregon gevestigde groep wordt geconfronteerd.