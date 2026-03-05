Eloisa Siclari (Zalando): “Wij spelen op een ander niveau dan de Aziatische platforms”

Madrid – Op 12 maart presenteert Zalando zijn jaarresultaten voor 2025 en de vooruitzichten voor het nieuwe boekjaar 2026. Vooruitlopend op dit moment interviewt FashionUnited Eloisa Siclari, directeur-generaal van Zalando voor de hele Zuid-Europese regio. Met haar analyseren we de prestaties van de Europese online modegigant in het afgelopen jaar en de plannen voor evolutie en groei in het nieuwe boekjaar. De focus ligt hierbij specifiek op Spanje, een belangrijke markt voor het van oorsprong Duitse bedrijf.

In dit interview bespreken we met de directrice de belangrijkste actuele kwesties die de mode- en retailsector in het algemeen beïnvloeden. Ook de prestaties van Zalando als toonaangevend Europees online platform voor mode en lifestyle komen aan bod. Onderwerpen die we niet onbesproken laten, zijn de onzekere handelspolitiek van de Verenigde Staten onder Donald J. Trump, de opkomst en groeiende expansie van Aziatische platforms zoals Shein en Temu in Europa, en de explosieve ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie (AI). AI is een zeer disruptief element in het huidige mode-ecosysteem, zowel op het gebied van ontwerp, productie als commercialisering.

Allereerst, hoe kijkt Zalando terug op het afgelopen boekjaar 2025 op Europees niveau?

Het afgelopen jaar was een jaar van transformatie voor Zalando. Over het algemeen hebben we vooruitgang geboekt in onze strategische doelstelling om te evolueren van een puur transactioneel platform naar een ruimte voor inspiratie, ontdekking en entertainment. Met die intentie zijn we momenteel volledig gericht op het herdefiniëren van de winkelervaring die we onze gebruikers bieden. We creëren nieuwe redenen om de app te openen en versterken onze relatie met ons publiek door het beste van Zalando en onze partners te tonen. 2025 was daarvoor een sleuteljaar, onder andere omdat we toen het integratieproces met About You hebben afgerond.

En met betrekking tot Spanje?

Ook voor Spanje was 2025 een zeer spannend jaar. We hebben vooruitgang geboekt in ons doel om de beste partner te zijn voor de groei van Spaanse merken, niet alleen voor de uitbreiding van hun activiteiten in Europa, maar ook voor hun eigen nationale operaties. Gedurende het jaar hebben we onze banden met lokale partners verder aangehaald, zowel met bestaande als nieuwe. Daarnaast hebben we onze beautycategorie gelanceerd als onderdeel van het lokale aanbod van Zalando voor het land. Dit biedt een grote kans voor organische groei voor het platform en onze partners, en versterkt onze langetermijnvisie voor de Spaanse markt.

“Wij zijn geen wereldwijd platform dat ‘landt’ in Spanje; wij zijn een winkelbestemming die zich aanpast, groeit en evolueert samen met de Spaanse markt zelf”. Eloisa Siclari, directeur-generaal van Zalando voor Zuid-Europa.

Welke positie neemt de Spaanse markt precies in binnen het commerciële ecosysteem van Zalando?

Spanje is een van de economische motoren van Zuid-Europa en een prioritaire markt voor Zalando. Hoewel we uit bedrijfsbeleid geen omzet of winst per land specificeren, kan ik zeggen dat Spanje essentieel is voor het behalen van de groeidoelstellingen van de hele groep. Het land neemt dus een belangrijke positie in, die verder is versterkt met de komst van Zalando in Portugal in 2025. Deze stap heeft het hele Iberische schiereiland tot een ‘strategische hub’ voor onze groei gemaakt. Dit versterkt onze toewijding aan het opbouwen van het toonaangevende mode- en lifestyle-ecosysteem in Europa, met het Iberische schiereiland en zijn twee markten als centrale pijler.

De inzet van Zalando op de Spaanse markt lijkt duidelijk. Maar hoe wordt dit ontvangen door de andere partij, de consumenten en het publiek in Spanje?

Sinds onze komst in Spanje, nu dertien jaar geleden, hebben we een exponentiële groei doorgemaakt. Hoewel ik nogmaals benadruk dat we geen gegevens per land specificeren, kan ik bevestigen dat de relatie tussen de Spaanse klant en Zalando steeds sterker wordt. Dit zien we bijvoorbeeld duidelijk in de acceptatiegraad van ons loyaliteitsprogramma ‘Plus’ in 2025. De nieuwste, bijgewerkte versie werd juist in Spanje als eerste markt gelanceerd en heeft zich het afgelopen jaar zeer positief ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van de beautycategorie in de eerste maanden is uitgesproken positief. Hoewel het misschien nog te vroeg is voor een definitieve beoordeling, genereert dit nieuwe segment aandacht onder Spaanse gebruikers. Daarnaast zien we dat zij nog steeds grote interesse tonen in de sportcategorie, een van de belangrijkste categorieën voor het bedrijf.

Als we dieper ingaan op die voorkeuren, hoe zou je de Zalando-gebruiker in Spanje omschrijven?

De Spaanse klant kent de lokale industrie zeer goed, volgt de trends en wil er bij elke gelegenheid goed gekleed uitzien. Dit profiel sluit aan bij de rijke geschiedenis van de Spaanse mode en de grote verscheidenheid aan lokale merken. Vanuit Zalando zijn we ons ervan bewust dat we voor verdere groei in Spanje niet alleen moeten inzetten op een internationaal, multicategoriaal aanbod, maar ook op wat wij ‘lokale helden’ noemen. Daarom hebben we in 2025 onze samenwerking met Spaanse merken als Bimba y Lola, Hoff, Aristocrazy, Tous en Brownie versterkt.

En wat betreft de nieuwe beautyafdeling? Welk profiel toont de Spaanse consument hier?

Wat de beautycategorie betreft, is de Spaanse klant niet alleen anders, maar maakt hij ook een fascinerende evolutie door in zijn eigen schoonheidsgewoonten. Voor de lancering van de nieuwe categorie hebben we een marktonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwamen onthullende gegevens naar voren, zoals het feit dat de helft van de respondenten aangaf meer schoonheidsproducten te gebruiken. Meer dan 60 procent gaf aan hun schoonheidsroutine te hebben aangepast voor een meer integrale aanpak, gericht op welzijn en verzorging. Hetzelfde percentage gaf aan dagelijks lichaamsverzorgingsproducten te gebruiken, vergeleken met 56 procent voor geuren en 48 procent voor gezichtsverzorgingsproducten. Deze gegevens tonen aan dat het schoonheidsritueel in Spanje het hele lichaam omvat en dat geur voor Spanjaarden essentieel is voor persoonlijke expressie, wat hen onderscheidt van onze andere Europese consumenten.

Experimentele pop-upruimte “El Patio Zalando”, georganiseerd op 22 februari 2025 door Zalando in Madrid (Spanje). Credits: Zalando.

Met de focus op Spanje, over welke structuren en teams beschikt Zalando om te voldoen aan de behoeften van het publiek en de commerciële partners in het land?

Zoals je weet, bevindt het hoofdkantoor van Zalando zich in Berlijn. Van daaruit werken de leden van het team voor Spanje. Dit is een multidisciplinair team met professionals uit de marketing, retail, business en development. We hebben natuurlijk het geluk en het genoegen om regelmatig naar Spanje te komen. Op operationeel niveau hebben we in het land ons logistiek centrum in Illescas, Toledo, dat exclusief door DHL voor Zalando wordt beheerd. Deze faciliteiten hebben hun capaciteit in 2025 uitgebreid om niet alleen Spanje, maar ook Portugal en de operaties van de nieuwe beautycategorie te ondersteunen.

En op commercieel niveau, welke strategieën implementeren jullie om een ‘referentieplatform’ te blijven voor de Spaanse consument?

In lijn met wat ik vertelde over de ‘lokale helden’, is onze strategie voor Spanje, net als voor de andere markten waarin we actief zijn, gebaseerd op het benadrukken van het lokale. Wij zijn geen wereldwijd platform dat ‘landt’ in Spanje; wij zijn een winkelbestemming die zich aanpast, groeit en evolueert samen met de Spaanse markt zelf, van A tot Z. Dit varieert van basisaspecten zoals de betaalmethoden die we de klant bieden, tot zaken als de influencers en talenten met wie we samenwerken voor lokale campagnes. In december lanceerden we bijvoorbeeld een campagne met Mario Casas en La Pija y la Quinqui. In het geval van Mariang en Carlos zijn dit vrienden van ‘het huis’, met wie we al jaren samenwerken als officiële sponsors van hun podcast.

Alles in het teken van het doel om een ‘toonaangevend mode- en lifestyle-ecosysteem’ op te bouwen, ook in Spanje?

Zeker. Onze visie voor de Spaanse markt is hierin heel duidelijk. We willen de toonaangevende multibrand-bestemming zijn voor kwalitatieve mode- en lifestyle-aankopen. Wanneer een Spaanse consument aan mode denkt, moet Zalando de eerste optie zijn.

We kunnen al iets afleiden uit je woorden, maar welke rol spelen Spaanse merken en operatoren precies binnen die strategieën en doelstellingen?

Voor Zalando is Spanje niet zomaar een markt, maar een belangrijke motor van de Europese mode. Het land is zelfs de vijfde grootste modemarkt van heel Europa. De penetratie van het online kanaal ligt echter nog onder het Europese gemiddelde. Dit opent de deur naar een groot, nog onbenut groeipotentieel. Ons doel is om dit potentieel te benutten, en dat willen we doen samen met Spaanse merken. Sinds mijn aantreden als directeur-generaal voor Italië en Spanje in januari 2025, ligt de zakelijke focus dan ook op het verder versterken van de samenwerking met lokale merken. Dit komt ten eerste door de strategie gericht op het lokale, en ten tweede, specifiek voor Spanje, omdat de consument hier, zoals ik al zei, zijn lokale industrie zeer goed kent en op de hoogte is van de laatste trends. We zien een schitterende toekomst voor de mode in Spanje en willen daar deel van uitmaken, door merken te helpen hun eigen succesverhaal verder te schrijven. Ons doel is dus niet alleen kleding verkopen, maar een platform bouwen dat als springplank dient voor Spaanse merken, groot en klein, om hun maximale potentieel te bereiken.

“In plaats van de business te kannibaliseren, fungeert ons platform als een katalysator voor de groei van de eigen e-commerce van de merken”. Eloisa Siclari, directeur-generaal van Zalando voor Zuid-Europa.

Dit lijkt misschien een goede strategie voor kleinere merken, maar kan deelname aan deze strategie ook de meer gevestigde Spaanse merken ten goede komen, in plaats van te focussen op hun eigen online verkoopkanalen?

De gegevens tonen aan dat ons platform, in plaats van de business te kannibaliseren, fungeert als een katalysator voor de groei van de eigen e-commerce van de merken. Voor elke euro die ze in Zalando investeren, lijden hun directe kanalen niet alleen geen schade, maar groeien ze zelfs. Dit komt doordat we een wereldwijde etalage worden die hun zichtbaarheid vergroot. Dit genereert interesse die zich vertaalt in meer verkeer en meer verkopen op hun eigen websites. Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat ons platform de lokale trends en vraag nauwkeurig weerspiegelt, en dat is alleen mogelijk door samen te werken met lokale partners. Vanuit ons B2B-perspectief is onze samenwerking met Spaanse merken dan ook onze eerste prioriteit. Dit bouwen we niet alleen op voor mode, schoenen en accessoires, maar ook voor de beautycategorie.

Over die categorie gesproken, die in 2018 voor het eerst aan Zalando werd toegevoegd, werd in 2025 eindelijk de lancering in Spanje ‘officieel’. Wat betekent deze diversificatiestrategie voor de operaties van jullie platform in het land?

Voor Zalando is het een radicale transformatie van onze waardepropositie. We veranderen van een platform voor mode en accessoires naar een bestemming voor mode, lifestyle en beauty. Vanuit het perspectief van ons bedrijfsmodel is de komst van de beautycategorie een grote kans voor organische groei in Spanje. Het is ook een verdere stap in de consolidatie van onze langetermijnvisie voor de markt en toont onze ambitie om die toonaangevende mode- en lifestyle-bestemming te worden voor Spaanse consumenten. We bieden dit publiek nu, zowel via de website als de app, een platform waar ze op een leuke en eenvoudige manier een complete look van top tot teen kunnen vinden. Met de komst van ‘Beauty’ in Spanje hebben we ‘de laatste barrière’ weggenomen, waardoor ze die complete lifestyle-expressie op één plek kunnen samenstellen.

Bij de presentatie werd aangegeven dat Zalando overwoog fysieke en experimentele ruimtes op te zetten om deze nieuwe businessunit bij het lokale publiek te promoten. Hoe precies zijn jullie van plan deze strategieën te ontwikkelen?

Onze strategie is digital-first, maar we geloven ook in fysieke contactpunten als een manier om een ‘community’ op te bouwen. Het doel is dan ook om deze manieren van ‘ontmoeting’ met onze klanten en partners te verkennen. Dit kan via evenementen die open zijn voor het publiek, of via pop-upruimtes, in lijn met het voorbeeld van ‘El Patio Zalando’. Dit was de tijdelijke pop-up die we begin 2025 in Madrid openden, waar mode, muziek en sport samenkwamen in een ruimte geïnspireerd op de traditionele Spaanse patio.

Gezien de waarde die jullie toekennen aan fysieke ruimtes, overwegen jullie om ook in Spanje permanente fysieke verkooppunten te openen, zoals die in Duitsland?

Onze focus blijft gericht op de digitale ervaring. Hoewel we altijd nieuwe manieren onderzoeken om met de klant in contact te komen, staat een model met fysieke winkels niet op de planning.

Eloisa Siclari, directeur-generaal van Zalando voor Zuid-Europa. Credits: Zalando.

Verwijzend naar die ‘digitale ervaring’ die je noemt, zien we de explosie van kunstmatige intelligentie (AI) als een zeer disruptief element, niet alleen in dit domein, maar in ons dagelijks leven. Dit was de afgelopen jaren, en zeker in 2025, duidelijk zichtbaar. Hoe probeert Zalando hier precies op in te spelen?

Zoals je weet, gebruiken we bij Zalando al vele jaren AI, vooral om onze klanten een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. We bevinden ons op een punt waarop we als platform de winkelervaring die we ons publiek bieden, herdefiniëren. We evolueren van een puur verkoopplatform naar een inspirerende ruimte voor ontdekking en entertainment. In deze strategie is AI juist een van de tools die we gebruiken om die ervaringen en oplossingen te ontwikkelen. AI stelt ons in staat om op volledig nieuwe en, zoals ik al zei, meer gepersonaliseerde manieren met klanten in contact te komen.

Bijvoorbeeld?

De integratie van Generatieve AI in onze website en app stelt onze klanten in heel Europa bijvoorbeeld in staat om een gesprek te voeren met Zalando. Ze kunnen de Zalando-catalogus verkennen met hun eigen woorden, alsof ze met een persoon in een fysieke winkel praten, via de conversationele interface van onze virtuele assistent. Ze kunnen ook genieten van een meeslepende en zeer gepersonaliseerde ervaring via borden met geselecteerde artikelen, productaanbevelingen, of zelfs ‘shoppable’ video's en livestreams, allemaal via onze nieuwe ‘Discovery Feed’. Dit is een feed waarin we op één plek content van merken, content creators en redactionele, inspirerende content hebben samengebracht. Generatieve AI helpt ons hierbij. Het zorgt ervoor dat al dit materiaal niet alleen gepersonaliseerd is, maar ook voortdurend evolueert en aantrekkelijker wordt voor onze klanten. Bijvoorbeeld door meer sfeervolle beelden te genereren waarin het product niet op een witte achtergrond wordt getoond, maar in een omgeving is geïntegreerd. Dit gebeurt bovendien met een tijdsbesparing van tot wel 80 procent vergeleken met een traditionele fotoshoot.

Dit alles heeft betrekking op jullie verkoopactiviteiten aan de eindklant, maar hoe zit het met jullie B2B- en interne operaties?

Voor onze partners blijven we ons besturingssysteem Zeos ontwikkelen, de ruggengraat van onze B2B-groeivector, nu met geïntegreerde AI. Deze implementatie stelt onze commerciële partners in staat om vandaag de dag al te profiteren van de voordelen van verschillende AI-technologieën, zonder dat ze hun eigen oplossingen hoeven te ontwikkelen of een beroep hoeven te doen op derden. Bovendien kunnen ze de op AI gebaseerde tools van Zalando gebruiken om hun integratie op meerdere platforms te optimaliseren, met functies zoals het genereren van geautomatiseerde productbeschrijvingen en ondersteuning bij het creëren van content. Voor de partners die ook hun producten en collecties op Zalando verkopen, hebben we een op AI gebaseerde tool beschikbaar gesteld. Deze tool helpt hen te beslissen welke voorraad ze moeten aanvullen, hoeveel ze moeten opslaan en hoeveel ze aan onze logistieke centra moeten leveren. Deze oplossing sluit aan bij de AI-oplossingen die we ook intern gebruiken om onze logistieke processen efficiënter te maken, bijvoorbeeld om levertijden te verkorten en geoptimaliseerde routes te berekenen om een bestelling zo snel mogelijk te voltooien.

“De gebruiker wijst AI af wanneer het opdringerig is, en bij Zalando implementeren we het als een stille hulp”. Eloisa Siclari, directeur-generaal van Zalando voor Zuid-Europa.

Met deze algemene ‘explosie’ van op AI gebaseerde tools en oplossingen die je beschrijft, hoe zorgt Zalando ervoor dat gebruikers niet afhaken door oververzadiging? En hoe blijft het platform zich onderscheiden door middel van nieuwe AI-oplossingen?

De gebruiker wijst AI af wanneer het opdringerig is, en bij Zalando implementeren we het als een stille hulp. Ik zou zeggen dat de sleutel ligt in het nut, wat overigens de leidraad is voor alles wat we bij Zalando ontwikkelen. Ik zou het samenvatten als oplossingen die de winkelervaring voor de klant zo eenvoudig, efficiënt en inspirerend mogelijk maken.

Maar hoe precies helpen die tools jullie om te blijven voldoen aan de behoeften van jullie doelgroep?

Als we de online modeklant van vandaag, onze doelgroep, analyseren, is er een duidelijke verandering in hun eisen en verwachtingen, vooral onder de jongere demografische groep. Deze groep is opgegroeid met het gemak van e-commerce in hun dagelijkse aankopen en beschouwt dit als vanzelfsprekend. Als gevolg van deze normalisatie zijn inspiratie en entertainment sleutelfactoren geworden om hun aandacht te trekken en een band met hen op te bouwen. We weten dat 70 procent van de Generatie Z-klanten aankoopbeslissingen neemt op basis van ‘inspiratie’, en dat tot 72 procent van die inspiratie online wordt gezocht. Onze AI-tools dragen bij aan het inspelen op deze dynamiek.

En als gevolg van de toepassing ervan, hoe zou je zeggen dat Zalando zich in het algemeen onderscheidt van andere marktplaatsen?

De belangrijkste onderscheidende factor is dat we bij Zalando selecteren wat we verkopen, zorg dragen voor het imago van de merken waarmee we samenwerken en prioriteit geven aan de inspiratie die we onze gebruikers bieden. We concurreren niet alleen op prijs met andere online spelers, maar op ervaring en vertrouwen. We zijn geen ‘digitaal magazijn’, maar een platform met zorgvuldig samengestelde content en een duidelijke focus op de kwaliteit van het product dat we onze klanten bieden, de merken waarmee we samenwerken en de ervaring die we bieden.

Experimentele pop-upruimte “El Patio Zalando”, georganiseerd op 22 februari 2025 door Zalando in Madrid (Spanje). Credits: Zalando.

En wat betreft de Spaanse markt? Wat biedt Zalando niet alleen anders, maar hoe denk je dat het platform zich zou moeten blijven positioneren ten opzichte van de digitale consument in Spanje, en op welke manier?

Wat anders is, is die hele ‘gecureerde ervaring’ die ik noemde. Wat positionering betreft, is ons doel duidelijk: de referentiebestemming in Spanje zijn voor kwalitatieve mode- en lifestyle-aankopen. Om dit te bereiken, is onze strategie gericht op het verder uitbreiden van ons commerciële aanbod met de beste nationale en internationale merken. We blijven ook de winkelervaring perfectioneren om ervoor te zorgen dat deze ervaringsgericht, soepel en gepersonaliseerd blijft. Dit vertaalt zich in blijven investeren in innovatie, in onze relatie met consumenten, in de merken waarmee we samenwerken, en in ervoor zorgen dat Zalando synoniem staat voor kwaliteit, variëteit en vertrouwen.

In een markt als de Spaanse, waar wordt gewezen op de hoge penetratie van Aziatische platforms zoals Shein of Temu, hoe zien jullie de invloed van die concurrentie op de groei en ontwikkeling van Zalando in Spanje?

We zien geen invloed op onze groei, omdat de markt ten eerste groot is en ten tweede omdat we bij Zalando in een andere competitie spelen dan de Aziatische platforms. Terwijl andere spelers zich richten op ‘ultra low cost’ en massavolume, richten wij ons, zoals ik al zei, op kwaliteit en het bieden van een gepersonaliseerde en inspirerende ervaring. De Zalando-klant zoekt die toegevoegde waarde, een waarde die weinig platforms vandaag de dag bieden.

“Het systeem heeft te lang toegestaan dat verkopers van buiten de EU de markt overspoelen met pakketten van lage waarde”. Eloisa Siclari, directeur-generaal van Zalando voor Zuid-Europa.

Vinden jullie, zoals velen in Spanje en Europa beweren, dat deze platforms inderdaad hebben geprofiteerd van ‘oneerlijke concurrentie’ binnen de gemeenschappelijke markt ten opzichte van Europese spelers zoals Zalando, en dat hun groei zelfs een systemisch risico kan vormen voor de lidstaten?

Wij vinden dat er een gelijk speelveld moet zijn voor alle spelers die in Europa aanwezig zijn of verkopen. Het is essentieel dat we allemaal aan dezelfde kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen. Het systeem heeft te lang toegestaan dat verkopers van buiten de EU de markt overspoelen met pakketten van lage waarde die zijn vrijgesteld van douanerechten. Dit verstoort de concurrentie ten opzichte van in de EU gevestigde spelers die al hun douane- en fiscale verplichtingen nakomen.

Hoe ontvangen en beoordelen jullie de afschaffing van de ‘de minimis’-invoer en de invoering van het nieuwe douanetarief van drie euro, goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie?

Vanuit Zalando juichen we de recente beslissing van de Europese Unie toe om de afschaffing van de vrijstelling van douanerechten voor zendingen met een waarde van minder dan 150 euro te versnellen. Vanaf juli 2026 komt er een tijdelijke oplossing met een vast douanetarief. Dit toont de vastberadenheid en politieke wil van Europa om de soevereiniteit en veerkracht van de Europese interne markt effectief te beschermen. Het versnellen van de afschaffing van die douanevrijstelling markeert een beslissend moment voor het herstel van eerlijke concurrentie, waarvan Europese merken, e-commercebedrijven en consumenten zullen profiteren.

Hoewel Zalando een op Europa gericht bedrijf is, heeft het op enige wijze last gehad van de veelbesproken en opnieuw actuele Amerikaanse handelspolitiek met betrekking tot douanetarieven?

Zoals je terecht zegt, is Zalando een Europees bedrijf dat voor Europa opereert. Omdat we onze activiteiten hier concentreren, is onze directe blootstelling aan de veranderingen in het Amerikaanse handelsbeleid beperkt. En dat zal zo blijven, omdat onze prioriteit ligt bij het versterken van ons lokale ecosysteem en onze positionering op de Europese interne markt.

Experimentele pop-upruimte “El Patio Zalando”, georganiseerd op 22 februari 2025 door Zalando in Madrid (Spanje). Credits: Zalando.

Toch zijn er al concrete stappen van Zalando in de Verenigde Staten gezet.

Ja, maar niet op platformniveau. Dit gebeurt via Scayle, de software-divisie voor bedrijven van About You, die merken en retailers ondersteunt bij hun digitale verkoopactiviteiten aan de eindklant. Als onderdeel van haar onafhankelijke expansiestrategie zet de divisie nu haar eerste operationele stappen op de Amerikaanse markt. Daar heeft ze een dochteronderneming opgericht en probeert ze haar positie bij grote bedrijven te versterken. Dit is echter niet onverenigbaar met de prioriteiten en de focus van Zalando als groep en als bedrijf. We blijven ons richten op het enthousiasmeren van onze klanten en partners in alle 29 Europese markten waarin we actief zijn.

Met de blik gericht op de Verenigde Staten, hoe schat je in dat de recente ontwikkelingen in hun handelsbeleid de commerciële activiteit in Europa zullen blijven beïnvloeden?

Voor 2026 is het onvermijdelijk dat de volatiliteit in het wereldwijde handelsbeleid onzekerheid zal blijven veroorzaken in de toeleveringsketens. In die context geloven we dat de Europese markt steeds meer waarde zal hechten aan nabijheid, transparantie en de soliditeit van spelers die, zoals wij, investeren en opereren volgens Europese normen en vanuit Europa. Bij Zalando zijn we goed gepositioneerd in een dergelijke omgeving, juist omdat onze aanpak voornamelijk pan-Europees is. Als dit handelsbeleid leidt tot een stijging van de importkosten of wereldwijde logistieke schommelingen, zal ons concurrentievoordeel liggen in ons netwerk van infrastructuren. Dit netwerk bestaat uit dertien logistieke centra verspreid over heel Europa, inclusief dat in Illescas.

“2026 zal gekenmerkt worden door ‘totale convergentie’ en het definitieve verdwijnen van de grenzen tussen content, entertainment en commercie”. Eloisa Siclari, directeur-generaal van Zalando voor Zuid-Europa.

Op twaalf maart presenteert Zalando zijn resultaten voor 2025 en de prognoses voor 2026. Kun je, als voorproefje, al iets vertellen over de doelen en doelstellingen die jullie voor dit nieuwe jaar hebben gesteld?

Op algemeen niveau is ons doel voor 2026 het verder uitbouwen van een pan-Europees e-commerce-ecosysteem voor mode en lifestyle, gevormd rond twee groeisectoren: Business-to-Consumer (B2C) en Business-to-Business (B2B). Wat Spanje in het bijzonder betreft, zullen de strategieën om aan dit doel bij te dragen gericht zijn op het verder opschalen van de beautycategorie, zodat deze een natuurlijk onderdeel wordt van het winkelmandje van onze klanten. Daarnaast willen we Zalando Plus, ons gratis loyaliteitsprogramma, uitbreiden om ervaringen te bieden die de Spaanse markt nog niet heeft gezien en om onze positie als leiders in klantenbinding te versterken.

En hoe gaan jullie die strategieën uitvoeren?

Om dit te doen, zullen we verschillende maatregelen implementeren die zijn gestructureerd rond drie strategische assen. De eerste is gericht op hyperpersonalisatie met AI; 2026 wordt het jaar waarin AI niet langer een ‘functie’ is, maar de basis van een volledig gepersonaliseerde interface voor elk van onze gebruikers in Spanje. De tweede as omvat maatregelen om logistieke excellentie op het schiereiland te bereiken. We zullen de volwassenheid van het centrum in Illescas gebruiken om de snelheid van leveringen op het hele Iberische schiereiland te optimaliseren en te verhogen. De derde en laatste as betreft acties om onze B2B-activiteiten te versterken. We zullen eraan werken dat meer Spaanse merken ons, via onze ‘Partner Services’ en ‘Zeos’, niet langer alleen als een winkel zien, maar als het besturingssysteem waarmee ze gemakkelijk in heel Europa kunnen verkopen.

Dit alles in 2026, een jaar dat vooral gekenmerkt zal worden door…

Wij geloven dat 2026 gekenmerkt zal worden door ‘totale convergentie’ en het definitieve verdwijnen van de grenzen tussen content, entertainment en commercie. We zullen niet langer online ‘gaan winkelen’, maar interageren met mode via het online kanaal. In dit nieuwe scenario is ons doel dat Zalando in het epicentrum van dit gesprek staat en de paradigmaverschuiving in de industrie leidt. We verwachten dat de markt platforms zoals Zalando, die kwaliteit, inspiratie, vertrouwen en toegevoegde waarde bieden, zal blijven belonen, in tegenstelling tot platforms die massavolume bieden en geen identiteit hebben.

Samenvatting Zalando richt zich op het versnellen van zijn transformatie van een transactioneel platform naar een ruimte voor inspiratie, ontdekking en entertainment, met Spanje als belangrijke markt. Hiermee versterkt het zijn onderscheidend vermogen ten opzichte van digitale concurrenten zoals de Aziatische platforms.

Om dit doel te bereiken, streeft het bedrijf ernaar de relatie met Spaanse merken te versterken en de beautycategorie in Spanje uit te breiden, gebaseerd op een strategie van aanpassing aan de voorkeuren van de lokale consument.

In dit streven omarmt Zalando ook Kunstmatige Intelligentie als een tool/oplossing om de klantervaring te personaliseren, logistieke operaties te optimaliseren en zijn B2B-diensten te versterken.