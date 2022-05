Emerce Fashion: Retail gaat naar 50/50 digitaal en fysiek

De toename van online aankopen, de boom van tweedehandskleding onder jongeren en het belang van duurzaamheid: het zijn allemaal onderwerpen die aan bod kwamen in de vandaag gepubliceerde Emerce Fashion Video collection, een videoreeks waarin fashion retailers, modemerken en experts de belangrijkste ontwikkelingen binnen de mode-industrie deelden.

Danny van den Burg, retail lead bij marktonderzoekbureau GfK, vertelt in de Future of Fashion video dat het aandeel van online fashion voor corona elk jaar groeide, maar dat er wel wat afvlakkende groei te zien was. Een nieuw consumentenonderzoek en een Fashionscan van GfK laat zien dat de Nederlandse consument fundamenteel anders is gaan winkelen sinds het coronavirus. Er wordt meer online gekocht, een lijn die zich voortzet naar 50/50 digitaal en fysiek, zo stelt de expert tegenover Emerce in de aflevering Future of Fashion van de Emerce Fashion Video reeks. “Voor corona was het aandeel online 36 procent. Dat steeg noodgedwongen tot 95 procent in januari 2021”, vanwege een lockdown. “In maart 2022 lag dat peil op 47 procent.” Dit is een belangrijk inzicht voor de retailers die hun strategie willen bepalen.

