End. benoemt Nick Bailey tot chief operating officer

Luxe streetwear retailer End. heeft Nick Bailey benoemd als nieuwe chief operating officer (COO) van het bedrijf. Deze benoeming maakt deel uit van de strategie van het luxe streetwear merk om verder te groeien en voort te bouwen op zijn capaciteiten op het gebied van strategisch leiderschap.

De benoeming van Bailey volgt op de recente aankondiging dat Parker Gundersen zich bij de retailer zal voegen als de nieuwe CEO, zoals in juni 2022 al werd bekendgemaakt.

Bailey werkte eerder bij lingerieketen Hunkemöller International, waar hij sinds 2016 de functie van global merchandising, planning en distribution director bekleedde. Hij heeft ook verschillende senior functies bekleed bij onder andere George's Asda, Gap en Marks & Spencer. Bij End. zal Bailey leiding geven aan de ontwikkeling van de supply chain-strategie en de klantervaring, evenals aan het uitbouwen van de digitale capaciteiten en de werkzaamheden op het gebied van marketing.

In een persbericht zegt Gunderson dat het bedrijf zijn portfolio van winkels in het Verenigd Koninkrijk en op internationale schaal aan het uitbreiden is. Hij voegt eraan toe dat er "nieuwe en spannende kansen" op komst zijn.

Vorig jaar nam investeringsmaatschappij Carlyle (het moederbedrijf van Hunkemöller, red.) een meerderheidsbelang in End.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.