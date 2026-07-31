Epoch Biodesign, met deelneming van Inditex, koopt fabriek in Spanje voor opschaling van productie gerecycled nylon

Madrid – Het biotechnologiebedrijf Epoch Biodesign, een in Londen gevestigde start-up gespecialiseerd in enzymatische biorecycling van pre- en post-consumer textiel, kondigt de aankoop aan van de voormalige nylon 6,6-polymerisatiefabriek van Domo Polymer in Blanes, Gerona. De overname is een “fundamentele stap” in de richting van een volledig verticaal integratiemodel. Dit model moet bijdragen aan de oplossing voor de grootschalige productie van circulaire textielmaterialen.

Begin juni meldde de lokale krant La Vanguardia al dat Epoch de biedingsstrijd voor de overname van de polymeerfabriek in Blanes had gewonnen. De faciliteiten waren eigendom van het Spaanse bedrijf Domo Polymer Solutions Spain. Dit bedrijf ging begin dit jaar failliet als direct gevolg van een ingrijpende herstructurering door het moederbedrijf, de Belgische groep Domo Chemicals.

Als gevolg van dit proces ontstond een biedingsstrijd voor de verkoop van de productie-eenheid van Domo Polymer Solutions Spain. De curator en de handelsrechtbank van Gerona keurden uiteindelijk de aankoop door Epoch Biodesign goed. Hun oordeel was dat het bod van de Britse start-up beter was dan dat van de andere kandidaten, zoals Building Davidyluis en Juheshun Advanced Materials. Het bod van Epoch bedroeg circa 6,5 miljoen euro en garandeerde het behoud van 60 van de 70 werknemers.

Capaciteit voor de productie van tot 52.000 ton gerecycled nylon 6,6-polymeren per jaar

Epoch Biodesign geeft aan dat de fabriek in Blanes direct een fundamentele rol speelt in de bedrijfsactiviteiten. De fabriek is cruciaal voor de versnelling naar een verticaal integratiemodel en de industriële productie van ‘textiel-naar-textiel’ gerecycled nylon 6,6. Voor deze ambities wordt de relatie met belangrijke investeerders Inditex en Lululemon verder uitgebreid dan alleen een financiële bijdrage.

In april bevestigde Epoch Biodesign de plannen voor de bouw en ingebruikname van een proeffabriek in Londen. Daar worden met AI ontworpen enzymen gebruikt om nylonvezels af te breken tot hun chemische basiscomponenten. Deze monomeren worden, zodra de fabriek operationeel is (vermoedelijk voor het einde van dit jaar), naar Spanje gestuurd. In de fabriek in Blanes worden ze verwerkt en omgezet in afgewerkte polymeren. Met deze faciliteit integreert en beheert Epoch dit cruciale recyclingproces van nylonafval intern, wat een stap is naar verticale integratie. Voorlopig worden de laatste fasen, tot aan het eindproduct, nog door derden voltooid. Epoch zal deze fabrikanten en leveranciers voorzien van gerecyclede nylon 6,6-polymeren op industriële schaal zodra de fabriek in Blanes de productie hervat, naar verwachting in oktober.

De fabriek wordt de bestemming voor alle monomeren die worden geproduceerd in de proeffabriek van Epoch Biodesign in Londen. In de toekomst geldt dit ook voor de monomeren van de industriële fabriek die in 2028 operationeel moet zijn. Deze fabriek heeft een geschatte productiecapaciteit van meer dan 20.000 ton monomeren per jaar uit enzymatische recycling van nylonafval. Deze tonnen worden ook naar de fabriek in Blanes vervoerd, die een capaciteit heeft van circa 52.000 ton nylonpolymeren. Waar voorheen nieuwe polymeren werden geproduceerd, zal de fabriek onder leiding van Epoch nu gerecyclede nylon 6,6-polymeren produceren. Er wordt samengewerkt met Lululemon en Inditex om deze polymeren als circulaire grondstof voor modekleding op de markt te brengen.

“Nylon 6,6 is een van de meest hoogwaardige materialen ter wereld”, aldus het biotechnologiebedrijf. “Het wordt gebruikt in kleding, auto's en industriële toepassingen op een schaal van meer dan twee miljoen ton per jaar, maar minder dan één procent wordt aan het einde van de levensduur gerecycled. Epoch biedt een oplossing voor bedrijven door met AI ontworpen enzymen te gebruiken om plastic afval op moleculair niveau af te breken.” Dit resulteert in “gerecyclede monomeren van nieuwe kwaliteit die oneindig kunnen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.” Het bedrijf voegt toe dat deze monomeren “nu in Blanes worden omgezet in hoogwaardige polymeren.”

Om de operatie in een bredere context te plaatsen: de “overname maakt een volledige integratie van de productie van gerecycled nylon 6,6 van Epoch mogelijk”, waardoor het bedrijf het proces ‘van afval tot polymeer’ beheert. “Met de overname van een fabriek met een capaciteit van 52.000 ton per jaar wordt Epoch het enige biorecyclingbedrijf ter wereld met de capaciteit voor commerciële polymeerproductie.” Deze onderscheidende waarde is cruciaal: “Deze verticale integratie stelt Epoch in staat om de opschaling van zijn technologie te versnellen en vanaf vandaag materialen op commerciële schaal te leveren. Dit vermindert de risico's in de toeleveringsketen voor klanten en geeft een nieuwe bestemming aan een fabriek uit het fossiele tijdperk.” Jacob Nathan, oprichter en directeur van Epoch Biodesign, benadrukte in een verklaring aan het Amerikaanse WWD dat ze “nauw samenwerken met partners Lululemon en Inditex, zowel op kapitaal- als op commercieel niveau.” Nathan voegde toe dat de relatie met Lululemon en Inditex ‘verder gaat dan kapitaal en zich uitstrekt tot een voortdurende samenwerking om gerecycled nylon 6,6 op de modemarkt te brengen’.