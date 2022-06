Eric Brenninkmeijer beweegt zich van C&A naar moederbedrijf Cofra Holding

C&A’s Chief Selling & Markets Officer Eric Brenninkmeijer zal onderdeel uit gaan maken van Cofra Holding, het moederbedrijf van C&A, zo deelt C&A mee in een persbericht. In september van dit jaar zal hij daarom C&A’s Europees management team verlaten. Zijn taken worden dan overgenomen door Jason Morgan, die in april van dit jaar bij C&A begon als Chief Operating Officer. Het wordt niet genoemd welke rol Eric Brenninkmeijer precies zal vervullen bij Cofra Holding.

Giny Boer, Chief Executive Officer van C&A Europa, deelt over het nieuws in het persbericht: "Met grote dankbaarheid nemen wij afscheid van Eric en wensen hem het allerbeste voor het volgende hoofdstuk van zijn carrière. Eric heeft het bedrijf gedurende meer dan drie decennia vormgegeven met zijn passie voor onze business en mensen, zijn authenticiteit in zijn relaties en zijn dienend leiderschap."

Eric Andrew Brenninkmeijer trad in 1990 in dienst bij C&A en bekleedde hier verschillende functies. Zo bracht hij acht jaar door in Brazilië en kreeg hij in 2014 de leiding over de activiteiten van C&A in België en Luxemburg. Later werden zijn verantwoordelijkheden uitgebreid naar de Nederlandse markt. In 2020 kreeg Eric de leiding over de Duitse activiteiten waarna hij later begon aan zijn huidige functie.