Ermenegildo Zegna Groep sluit eerste halfjaar af met omzetgroei van 6,4 procent

Het merk Zegna is de drijvende kracht achter de resultaten van de Ermenegildo Zegna Groep, met een omzet van 324,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2026. Dit is een stijging van 16,9 procent (plus 16,5 procent op organische basis).

In het tweede kwartaal van 2026 stijgt de groepsomzet naar 517,1 miljoen euro, een toename van 10,3 procent

De omzet van de Italiaanse groep, genoteerd aan Wall Street en actief in luxe herenmode, stijgt in het tweede kwartaal van 2026 naar 517,1 miljoen euro. Dit is een toename van 10,3 procent (plus elf procent op organische basis). In het eerste halfjaar van 2026 bereikt de groepsomzet 987,3 miljoen euro, een stijging van 6,4 procent op jaarbasis en 9,3 procent op organische basis, vergeleken met 927,7 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2025.

De omzet van Thom Browne noteert in het tweede kwartaal een organische groei van 2,7 procent tot 64,9 miljoen euro. Tom Ford Fashion groeit met 7,1 procent op organische basis en bereikt 89,1 miljoen euro.

Omzet textieldivisie daalt in tweede kwartaal met 3,6 procent

In het tweede kwartaal van 2026 bedraagt de omzet van de textieldivisie 35,8 miljoen euro, vergeleken met 37,1 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2025. Dit is een daling van 3,6 procent op jaarbasis (min 3,2 procent op organische basis). De overige opbrengsten, voornamelijk uit verkoop aan derden, komen uit op 3,0 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2026, tegenover 4,1 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. Dit is een daling van 26,2 procent op jaarbasis (min 25,9 procent op organische basis).

Het direct-to-consumer kanaal noteert een omzet van 410,9 miljoen euro, een organische stijging van 17,3 procent. Alle drie de merken laten een dubbelcijferige groei zien. Dit ‘weerspiegelt de strategische beslissing van de Groep om prioriteit te geven aan een retail-first bedrijfsmodel en de directe relatie met klanten’, aldus een verklaring van het bedrijf.

Geografisch gezien realiseert de groep een solide groei in alle regio's, aangevoerd door Noord- en Zuid-Amerika. De regio Groot-China laat in het kwartaal een verdere versterking zien.

De EMEA-regio noteert in het tweede kwartaal een omzet van 177,1 miljoen euro, een stijging van 1,3 procent (plus 1,6 procent organisch). Noord- en Zuid-Amerika behalen een omzet van 165,3 miljoen euro, een toename van 20,0 procent (plus 21,8 procent organisch). De regio Groot-China registreert een omzet van 112 miljoen euro, een groei van 12,2 procent (plus 8,6 procent organisch). In de rest van de APAC-regio behaalt de groep een omzet van 62,1 miljoen euro, een stijging van 11,5 procent (plus 19,3 procent organisch).

Gildo Zegna, bestuursvoorzitter van Ermenegildo Zegna Credits: Ermenegildo Zegna

“Ik ben bijzonder trots te kunnen melden dat de groepsomzet in het afgelopen kwartaal met elf procent op organische basis is gegroeid, met een versnelde groei bij al onze merken. De basis van deze prestatie is onze klantgerichte aanpak, die een organische groei van zeventien procent in het direct-to-consumer kanaal en een dubbelcijferige expansie voor alle merken heeft ondersteund”, benadrukt Ermenegildo “Gildo” Zegna, bestuursvoorzitter van de Ermenegildo Zegna Groep, in de verklaring.

“In juni bood Villa Zegna in Los Angeles ons een nieuwe kans om dichter bij onze klanten te komen en een model met hen te delen dat geworteld is in onze authentieke erfenis en kracht put uit onze buitengewone Italiaanse toeleveringsketen”, voegt Zegna toe.

Wat de afzonderlijke kanalen betreft, groeit het direct-to-consumer kanaal naar 410,9 miljoen euro (plus 16,4 procent en plus 17,3 procent organisch), met groei bij alle drie de merken.

“Voor de rest van het jaar blijven we vastberaden en gedisciplineerd investeren in de juiste prioriteiten om onze ambities te realiseren”, concludeert Gildo Zegna.