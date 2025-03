Ermenegildo Zegna Group: Jaarwinst daalt met een derde

Het Italiaanse modeconcern Ermenegildo Zegna NV zag zijn winst in boekjaar 2024 aanzienlijk dalen.

Vooral hogere investeringen en afschrijvingen drukten op het resultaat, meldde het moederbedrijf van de merken Zegna, Thom Browne en Tom Ford Fashion donderdag. In januari had de groep al aangekondigd dat de omzet in het afgelopen jaar met ongeveer twee procent was gestegen.

Investeringen en hogere marketinguitgaven drukken op het resultaat

Volgens de nu gepresenteerde cijfers bedroeg de operationele winst van het concern in het afgelopen boekjaar 166,9 miljoen euro. Daarmee daalde deze met 19,8 procent ten opzichte van 2023. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor interesten en belastingen (EBIT) kromp met 16,4 procent tot 184,0 miljoen euro.

De gerapporteerde nettowinst kwam uit op 90,9 miljoen euro, een daling van 33,0 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel het concern zijn brutomarge wist te verhogen van 64,3 naar 66,6 procent, drukten investeringen in personeel, eigen retail en maatregelen voor toekomstige groei, evenals gestegen marketinguitgaven, op het resultaat. Daarnaast moest het bedrijf hogere afschrijvingen doen.

Management verwacht aanhoudend moeilijke marktomstandigheden

Voor het lopende jaar toonde het management zich terughoudend. Gezien de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden hanteert het bedrijf een "voorzichtige aanpak", maar zal het vasthouden aan zijn toekomstprojecten, aldus een persbericht.

Het concern paste ook zijn middellangetermijndoelstellingen aan de huidige omstandigheden aan. Voor boekjaar 2027 wordt nu een omzet tussen de 2,2 en 2,4 miljard euro beoogd. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde EBIT moet dan een niveau van 250 tot 300 miljoen euro bereiken.

Jaaromzet stijgt met ongeveer twee procent

In januari had het concern al gemeld dat de omzet in het afgelopen jaar bijna 1,95 miljard euro bedroeg, een stijging van 2,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2023 werden de opbrengsten van Tom Ford Fashion echter pas vanaf de overname eind april in de cijfers opgenomen. Op organische basis – dus gecorrigeerd voor valuta-effecten, veranderingen in de concernportfolio en de licentieactiviteiten – daalde de omzet met 1,9 procent.

In het laatste kwartaal kon de groep echter een opwaartse trend laten zien. De omzet steeg met 3,3 procent tot 589,2 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Over het gehele boekjaar realiseerde de divisie Zegna een plus van 2,0 procent tot 1,35 miljard euro. Bij Thom Browne daalde de omzet daarentegen met 17,2 procent tot 314,8 miljoen euro. In het segment Tom Ford Fashion stegen de gerapporteerde opbrengsten met 33,5 procent tot 314,5 miljoen euro, maar op organische basis kromp de omzet met 0,7 procent.

Zwakkere vraag in China drukt op de omzetontwikkeling

De omzetontwikkeling werd in het afgelopen jaar afgeremd door de zwakke vraag in Groot-China. Daar daalden de opbrengsten met 14,5 procent tot 509,4 miljoen euro.

In de overige markten wist de Zegna Group echter groei te realiseren. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, steeg de omzet met 3,3 procent tot 680,3 miljoen euro, in Amerika met 15,4 procent tot 524,8 miljoen euro en in de Aziatisch-Pacifische regio buiten China met 19,4 procent tot 229,9 miljoen euro.