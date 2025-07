Ermenegildo Zegna Group: Omzetdaling zet zich voort in tweede kwartaal

Het Italiaanse modeconcern Ermenegildo Zegna NV zag ook in het tweede kwartaal van boekjaar 2025 de omzet dalen. De aanhoudende zwakke vraag in China en verliezen in Europa waren de hoofdoorzaken.

Volgens voorlopige cijfers, die het bedrijf woensdag publiceerde, bedroeg de concernomzet in de periode april tot en met juni 468,9 miljoen euro. Dit is een daling van 5,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de omzet met 2,6 procent.

Groei in eigen winkels compenseert omzetdaling groothandel niet

De omzet in de eigen winkels steeg met 3,3 procent tot 352,9 miljoen euro. Dit was echter niet voldoende om de aanzienlijke verliezen in de groothandel volledig te compenseren. In dit verkoopkanaal daalde de omzet met 33,6 procent tot 74,8 miljoen euro. Het bedrijf verklaarde de daling door een gerichte aanscherping van de groothandelsactiviteiten ten gunste van de eigen retailactiviteiten.

In de Zegna-divisie daalde de omzet met 2,6 procent tot 327 miljoen euro. De Tom Ford Fashion-divisie realiseerde een omzetstijging van 2,1 procent tot 85,2 miljoen euro.

Thom Browne krijgt een nieuwe CEO

In het segment Thom Browne daalde de omzet met 25,9 procent tot 65,1 miljoen euro. Volgens het concern was de aanzienlijke daling onder meer te wijten aan de strategische beperking van de groothandelsdistributie.

Tegelijkertijd kondigde het bedrijf een wisseling van de wacht aan bij het merk: Rodrigo Bazan zal op 31 augustus zijn functie als CEO van Thom Browne neerleggen om zich aan een andere mogelijkheid te wijden, aldus het concern. Zijn opvolger staat al vast: Sam Lobban zal op 2 september de leiding van het label overnemen. Hij komt van de Amerikaanse retailer Nordstrom, waar hij laatstelijk werkzaam was als Executive Vice President en General Merchandising Manager for Apparel Designer.

Verliezen in China en Europa drukken de omzetontwikkeling

De omzetontwikkeling van het concern werd ook in het tweede kwartaal gedrukt door de zwakke vraag in Groot-China. Daar daalde de omzet met 21,3 procent tot 99,8 miljoen euro. In de overige markten van de regio Azië-Pacific daalde de omzet met 3,3 procent tot 55,7 miljoen euro.

Ook in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, bleef de kwartaalomzet achter bij het niveau van vorig jaar. De omzet daalde met 2,9 procent tot 174,8 miljoen euro.

In Amerika ging het er in ieder geval opwaarts. Daar steeg de omzet met 4,5 procent tot 137,7 miljoen euro.

Over het gehele eerste halfjaar bedroeg de concernomzet 927,7 miljoen euro. Dit komt overeen met een daling van 3,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.