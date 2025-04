Ermenegildo Zegna Group start nieuw boekjaar met omzetdaling

Het Italiaanse modeconcern Ermenegildo Zegna NV zag in het eerste kwartaal van boekjaar 2025 een lichte omzetdaling. Dit was vooral te wijten aan de aanhoudende zwakke vraag in China en tegenvallende resultaten bij het merk Thom Browne.

Volgens voorlopige cijfers, die het bedrijf donderdag publiceerde, bedroeg de concernomzet in de periode januari tot en met maart 458,8 miljoen euro. Dit betekende een daling van 0,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van het voorgaande jaar. Organisch – dus gecorrigeerd voor valuta-effecten en veranderingen in de concernportefeuille en de licentieactiviteiten – daalde de omzet met 1,2 procent.

Groei in eigen retail compenseert daling in groothandel onvoldoende

In de eigen retail steeg de omzet met 5,2 procent tot 345,1 miljoen euro. Dit was echter niet voldoende om een daling van 19,8 procent tot 79,5 miljoen euro in de groothandel te compenseren. Het bedrijf verklaarde de aanzienlijke daling in dit verkoopkanaal onder meer door de strategische stroomlijning van de wholesale-activiteiten en de overname van enkele boetieks in eigen beheer.

De divisie Zegna realiseerde een omzetstijging van 2,6 procent tot 333,3 miljoen euro, het segment Tom Ford Fashion kon met 3,8 procent groeien tot 67,5 miljoen euro. De omzet van het merk Thom Browne daalde echter met 18,6 procent tot 64,4 miljoen euro. Volgens het concern was de duidelijke daling niet in de laatste plaats te wijten aan de gerichte beperking van de groothandelsdistributie.

Omzetdaling in China en Europa

De omzetontwikkeling werd verder afgeremd door de zwakke vraag in Groot-China. Daar kromp de omzet met 11,6 procent tot 123,3 miljoen euro. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, bedroeg de kwartaalomzet 154,1 miljoen euro en lag daarmee 1,6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Amerika ging het daarentegen omhoog. Daar steeg de omzet met 9,5 procent tot 125,0 miljoen euro. In de Aziatisch-Pacifische regio buiten China steeg de omzet mede dankzij goede zaken in Japan met 6,5 procent tot 55,8 miljoen euro.