Ermenegildo Zegna Group verdubbelt winst in boekjaar 2023

Het Italiaanse modebedrijf Ermenegildo Zegna Group verdubbelt zijn winst in financieel jaar 2023, zo is af te leiden van het gedeponeerde verslag. Het moederbedrijf van onder andere Zegna en Thom Browne schrijft het netto resultaat sinds 2022 weer in zwarte cijfers, nadat het jaren verlies noteerde.

Te beginnen met de omzet, eindigt het jaar 2023 voor Ermenegildo Zegna Group op 1,9 miljard euro, dat gelijk staat aan een omzetplus van 27,6 procent. Het modemerk Zegna haalt 1,3 miljard euro aan omzet binnen. Thom Browne is goed voor 380,3 miljoen euro omzet en Tom Ford Fashion sleept de overige 235,5 miljoen euro binnen.

Het merk Thom Browne ziet zijn omzet het hardst stijgen met 14,9 procent, vergeleken met een jaar eerder. Zegna schrijft een omzetgroei van 12,4 procent in de boeken. Ook de aangepaste ebit (de winst voor aftrek van rente en belastingen) groeit bij deze merken in het jaar 2023. Zo groeit Zegna haar winst voor aftrek van rente en belastingen met 36,7 procent en Thom Browne met 22,7 procent. Tom Ford Fashion blijft echter achter en noteert een ebit in rode cijfers: 1,7 miljoen euro. Het verlies wordt in het verslag toegeschreven aan de 15,6 miljoen euro aan eenmalige kosten in verband met de PPA, geclassificeerd binnen de kostprijs van de omzet.

Onderaan de streep eindigt Ermenegildo Zegna Group op 135,7 miljoen euro. In het jaar 2022 lag de winst nog op 65,3 miljoen euro. Ermenegildo “Gildo” Zegna, voorzitter en CEO van de Zegna Group spreekt dan ook van een “mijlpaaljaar”.,

Vooruitblikkend op het volgende jaar ziet de voorzitter en CEO van de modegroep een ‘duidelijk en welomlijnd pad voorwaarts’. “In de onstabiele wereld waarin we leven, moeten we responsiever, flexibeler en authentieker blijven. De Ermenegildo Zegna Groep is een beschermer van merken, en hoewel kortetermijnresultaten belangrijk zijn, moet onze topprioriteit altijd hun algemene traject zijn. Wat we moeten doen is goed gedefinieerd; er zullen uitdagingen zijn, maar we weten hoe we die moeten aanpakken en hoe belangrijk het is om te plannen voor de lange termijn.”