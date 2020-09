Esprit duikt nog dieper in de rode cijfers

Esprit Holdings Limited heeft in een persbericht de voorlopige jaarcijfers gepresenteerd voor het financiële boekjaar eindigend op 30 juni 2020. Het moederbedrijf van modemerk Esprit presenteert tegelijk als vergelijkingsmateriaal in het rapport de cijfers voor het financiële boekjaar eindigend op 30 juni 2019. Zoals verwacht werd boekjaar 2019/2020 afgesloten met een groot verlies.

Tijdens de eerste helft van het jaar werkte de groep aan de uitvoering van het strategische plan dat in 2018 was opgesteld om het bedrijf weer succesvol en winstgevend te maken. Dat ging ook goed tot de pandemie uitbrak. Covid-19 had vanaf januari 2020 vooral invloed op de Aziatische markt en de toeleveringsketen, maar vanaf maart moesten ook alle winkels in Europa tijdelijk dicht. Dit heeft de jaarcijfers sterk beïnvloed.

In het fiscale boekjaar dat eindigde in juni, realiseerde Esprit een omzet van 9,87 miljard Hongkong dollar (1,09 miljard euro). Dit was met 23,6 procent bijna een kwart lager dan vorig jaar. Duitsland is de belangrijkste markt van het bedrijf en daar daalden de inkomsten uit de detail- en groothandel met 26,1 procent tot een totaal van 3,27 miljard Hongkong dollar (360 miljoen euro). De omzet uit e-commerce-omzet in Duitsland kromp met 15,7 procent tot 1,88 miljard Hongkong dollar (207 miljoen euro). In de rest van Europa en Amerika daalde de omzet van de detail- en groothandel met 24,8 procent tot 2,67 miljard Hongkong dollar (294 miljoen euro) en in Azië daalde deze omzet met 50,4 procent tot 547 miljoen Hongkong dollar (60 miljoen euro).

Beeld: Esprit