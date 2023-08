Esprit geeft opnieuw een winstwaarschuwing af

Esprit Holdings Limited is verder in het rood weggezakt. Het bedrijf geeft daarom een winstwaarschuwing af.

Esprit Holdings Limited meldt dat het bedrijf in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een verlies van 715 miljoen Hong Kong dollar heeft gelezen. Omgerekend komt dit neer op ruim 82 miljoen euro. Dit zijn niet geauditeerde voorlopige cijfers, zo benadrukt het bedrijf. Een jaar eerder was het verlies ‘nog maar’ 13 miljoen Hong Kong dollar.

Niet alleen de winst is teruggevallen, ook de omzet heeft een klap gekregen. De omzet daalde met 16,6 procent en kwam daardoor neer op 3 miljard Hong Kong dollar. In euro’s komt dit neer op 348 miljoen euro. Deze daling schrijft het bedrijf voornamelijk toe aan het negatieve consumentensentiment in Duitsland en de rest van Europa.

Over het algemeen schrijft Esprit Holdings Limited de resultaten toe aan korte termijn kosten die te maken hebben met de rebranding en herpositionering van het merk Esprit. CEO William Pak vertelde recent aan FashionUnited hoe het met de rebranding jaren van merkdegradatie wil bestrijden.