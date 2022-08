Esprit Holdings Limited behaalt voor het eerst sinds 2017 weer jaar lang winst

Esprit Holdings Limited behaalde in het eerste half jaar van 2022 een omzet van 3,626 miljoen Hong Kong dollars (463 miljoen euro), zo blijkt uit de voorlopige, niet-geauditeerde financiële halfjaarresultaten van het bedrijf. De omzet neemt hiermee met zes procent af ten opzichte van vorig jaar.

De afname in omzet wordt in het rapport toegewezen aan de waardevermindering van de euro ten opzichte van de Hong Kong dollar. Gecorrigeerd voor inflatie zou er sprake zijn geweest van een omzetplus van twee procent.

De winst die wordt uitgekeerd aan aandeelhouders komt uit op dertien miljoen Hong Kong dollar (1,66 miljoen euro). Hiermee is het de eerste keer sinds 2017 dat het merk in twee opeenvolgende halve jaren winst heeft behaald. Wel is de winst gedaald ten opzichte van de tweede helft van 2021. De winst lag toen op 121 miljoen (15,4 miljoen euro).

Uitvoerend directeur en voorzitter van Esprit Holdings Limited, Chiu Christin Su Yi, deelde over de resultaten mee: "Hoewel verontrustende externe factoren de activiteiten enigszins kunnen beïnvloeden, tonen de financiële resultaten (...) aan dat de Esprit met doortastende acties, wendbaarheid en hard werk in staat was om voortdurend en consequent op te rukken naar een betere toekomst. Esprit Holdings Limited blijft voorzichtig vol vertrouwen en optimistisch over de nabije toekomst en zal gefocust en verbonden blijven om zich zo efficiënt mogelijk aan te passen en te reageren op de veranderende en uitdagende omgeving."

Esprit Holdings Limited’s CEO Pak William Eui Won deelde mee: "De terugkeer van het merk naar Hong Kong en de herintrede in Azië is een van de strategieën om Esprit te herpositioneren als een internationaal merk met alomtegenwoordigheid en relevantie voor haar klanten. Dit in combinatie met de verbeteringen aan Esprit, zoals productaanbod, marketing en digitale content, heeft als doel het bedrijf weer op het goede spoor te zetten naar het heroveren van de marktpositie en consistente duurzame groei."