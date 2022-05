Esprit lanceert hubs-netwerk voor innovatie, eerste hub dit najaar in Amsterdam

Esprit lanceert Esprit Futura, een netwerk van hubs die zich richten op business innovatie en technologische verbeteringen. De eerste fysieke Futura hub zal in het derde kwartaal van dit jaar geopend worden in Amsterdam, zo blijkt uit een persbericht.

Elk van de hubs zal een specifieke taak krijgen om nieuwe methodologieen te ontwikkelen waardoor Esprit nieuwe oplossingen kan implementeren in het bedrijf. Het gaat onder andere over oplossingen voor de e-commerce en normale retailkanalen. Futura zal dan ook e-commerce experts, next-generation ontwikkelaars en technologen inhuren, aldus het persbericht.

Projecten waar Esprit het oog op heeft is het maken van een geavanceerde digitale showroom, naadloze winkelervaringen en een data analytics framework waarmee het bedrijf consumentenbehoeften en markttrends kan voorspellen.

De eerste hub zal dus dit jaar nog in Amsterdam geopend worden en later zullen ook regionale hubs geopend worden in zowel Azië als Amerika.