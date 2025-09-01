Esprit: Omzetdaling door overgang naar licentiemodel

Het voormalige kledingconcern Esprit noteert een forse omzetdaling in de afgelopen zes maanden. De oorzaak is het wegvallen van de licentie-inkomsten uit Europese merkrechten.

Esprit krimpt verder

Na de wereldwijde faillissementen en sluitingen van vestigingen en winkels in het afgelopen jaar beheert Esprit Holdings Ltd in Hongkong alleen nog de licenties voor het merk Esprit. De onderneming noteerde in de eerste jaarhelft een omzetdaling van 49,6 miljoen Hong Kong dollar (5,4 miljoen euro) naar 6,6 miljoen Hong Kong dollar (720.000 euro) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf verklaart de omzetdaling door het wegvallen van de licentie-inkomsten uit Europese merkrechten. Na de faillissementsprocedure van de voormalige Duitse dochterondernemingen van het bedrijf in het afgelopen jaar worden deze niet meer meegenomen in de balans, meldde het bedrijf vorige week in een jaarverslag.

Onder de streep hield het bedrijf na een significante kostenreductie een winst over van ongeveer 22 miljoen Hongkongse dollar (2,4 miljoen euro) uit de afgestoten bedrijfsactiviteiten, waarvan 1,3 miljoen Hong Kong dollar (140.000 euro) naar de aandeelhouders gaat.

Na de sluiting van operationele bedrijfsactiviteiten wereldwijd heeft het bedrijf nog slechts ongeveer 38 voltijdsmedewerkers in dienst. Een jaar geleden waren dat er nog meer dan 500.

Terug in China

Esprit Holdings Limited behoudt echter de merkrechten voor alle regio's buiten Europa en wil haar op licenties gerichte merkmanagement verder uitbouwen.

Enkele maanden geleden werd al een licentieovereenkomst voor de Chinese markt getekend. De zakenpartner, die niet bij naam wordt genoemd in het jaarverslag, richt zich nu op het opbouwen van een aanwezigheid op de belangrijkste e-commerceplatforms zoals Tmall, Douyin, JD.com en Vip.com. Tegelijkertijd wordt de herfst/wintercollectie 2025 ontwikkeld en onderzoekt de licentiepartner al potentiële sublicentiehouders voor bepaalde productcategorieën.

Ook voor de regio Noord-Amerika is al een licentiepartner gevonden. De bestaande licentieovereenkomst voor Latijns-Amerika is bovendien verlengd.

Faillissement in Canada

In de eerste jaarhelft beëindigde de onderneming met de start van een faillissementsprocedure in juni ook haar activiteiten in Canada en richt zich daar ook op de licentieactiviteiten.

Esprit Holdings hoopt in de toekomst op stijgende inkomsten uit het licentiemodel, vooral door de opbrengsten van de expansie in China. In de toekomst wil het bedrijf de licentieactiviteiten met verdere partners verder stimuleren, maar ook mogelijkheden onderzoeken om haar merkenportfolio uit te breiden.